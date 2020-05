Tudnak, akarnak-e? – Vas megyei csapatvezetőket kérdeztünk az edzéslehetőségekről

A múlt csütörtöki kormányrendelet értelmében hétfőtől az ország egész területén lehet edzéseket tartani. Kihasználják a lehetőséget? Olyan csapatoknál érdeklődtünk, ahol még nem dőlt el, hogy folytatódik-e a bajnokság.

A Magyar Tekézők Szövetsége május 15-éig ígért döntést, hogy folytatják vagy lezárják a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt csapatbajnokságokat. Készülnek-e a folytatásra a két Vas megyei szuperligás csapatnál?

– Legkésőbb a jövő héten pont kerül az ügy végére, addig felesleges volna. De azt most is határozottan állítom, hogy nagy buktatói vannak a folytatásnak, én a lezárásra voksolnék – mondta Kiss Zsolt, a Répcelaki SE tekeszakosztályának vezetője, edzője. – Minden településen az önkormányzat vezetőin múlik, hogy megnyitják-e a sportlétesítményeket. A miénk egyelőre továbbra is zárva van. Ha a 12 szuperligás férficsapat településén akár csak kettőnél úgy döntenek, hogy a fertőzésveszély miatt ne használják a pályákat, akkor mi lesz?

– Huszár Gábor polgármester álláspontját is tolmácsolhatom, Szentgotthárdon továbbra sem engedélyeznek sportrendezvényeket, mérkőzéseket, a tekecsarnokban sem. Az edzéseket sem javasolja, legfeljebb minimális létszámmal, heti egyszer – összegezte a helyzetet Tróbert József, a Thermalpark-Szentgotthárdi VSE vezetője. – Szerintem meg lehet lenni teke nélkül további egy-két hónapot is. Ebben a sportágban elég sok idősebb játékos is van, akik a veszélyeztetettebbek csoportjába tartoznak. És nem lenne jó utazgatni sem. Képzeljük csak el, egy idegenbeli mérkőzésen a hazai csapat tekegolyóival gurítani… Ha baj lesz, az kinek a felelőssége?

Hamarosan a Magyar Asztalitenisz Szövetségnek is döntenie kell: folytatás vagy befejezés? Az edzéseket illetően Vas megyében két klub van kivételezett helyzetben, hiszen a CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels és a SZAK-Sportiskola is csak az általuk használt asztalitenisz-csarnokban készülhet.

– Országosan egyáltalán nem ilyen jó a helyzet, a csapatok 90 százaléka iskolák tornatermeiben edz és játssza a mérkőzéseit. Mivel május végégig biztosan nem nyitnak ki az iskolák, a csapatok, játékosok ha akarnának, sem tudnának bemenni a KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) által üzemeltetett edzőhelyekre. Még nincs végső döntés a bajnokságokról, de kicsi az esély a folytatásra – mondta Fehér László, aki az országos szövetség egyik alelnöke.

Celldömölk polgármestereként pedig a városi sportlétesítményeivel kapcsolatos helyzetről is első kézből tudott beszámolni. – Hétfőn tartotta ülését az operatív bizottságunk. Az a döntés született, hogy az önkormányzati fenntartású sportlétesítményeket szerdától lehet használni – feltételekkel.

– Az asztalitenisz-csarnokban felállított 12–14 asztal közül egy időben csak minden másodikon játszhatnak, így egyszerre legfeljebb húszan lehetnek a teremben. Kinyitjuk a CVSE Swietelsky Arénát elsősorban a kézilabdázók és a kosárlabdázók számára. Akik dobhatnak kapura, illetve kosárra, labdát vezethetnek, erősíthetnek is, de mérkőzésszituációkat, test-test elleni küzdelmet nem gyakorolhatnak. Az asztaliteniszezőkre, kosarasokra, kézilabdázókra is ugyanaz a szabály vonatkozik, öltözőt és fürdőt sem használhatnak, sportfelszerelésben érkezzenek és váltócipőt hozzanak. A szülők pedig az edzések alatt nem tartózkodhatnak a csarnok(ok)ban. Döntés született arról is, hogy a város műfüves pályáit is lehet használni, akár baráti társaságok is bérbe vehetik – öltöző és fürdő használata nélkül.

A SZAK-Sportiskolánál már hétfőn beindult a munka.

– Elkezdtük az edzéseket, és mivel nagy a terem, biztonságosan, kis csoportokban tudunk tréningezni – mondta Szarka Tibor, a Szombathelyi AK-Sportiskola elnöke. – Tíz főben maximáltuk a létszámot, a legtehetségesebb versenyzőink kezdték el az edzéseket hétfő délután. A legfiatalabbak és a felnőttcsapatban szereplők egyelőre nem készülnek.

A Magyar Amerikai Futball Szövetség sem döntött még a hogyan továbbról. Az NBA Szombathely Crushers divízió I-es csapata zsinórban a harmadik bajnoki címét szeretné begyűjteni – már ha elindul a 2020-as szezon.

– A bajnokság március 14-én kezdődött volna, de még a rajt előtt felfüggesztették a szezont, azóta telnek a napok, a hetek – jelezte Májer László csapatvezető. – A játékosaink közül akinek van rá lehetősége, az egyénileg edz, erősít vagy fut. De elképzelhető, hogy élünk a kormányrendelet adta lehetőséggel, és hamarosan elkezdjük a közös, kiscsoportos tréningeket. De jó lenne végre tisztán látni. A szövetség illetékesei azt ígérték, hogy legkésőbb május közepéig döntenek a bajnokságok sorsáról. A két amerikai játékosunk, Billy Hatten és a Trevin Howard is Szombathelyen tartózkodik, ők is egyre türelmetlenebbek.