Túl sokat hibázott a Haladás a Vasas ellen

Harmadszorra simán nyert a Bajnokok Ligája csoportkörére készülő Vasas Óbuda röplabdacsapata a Hungast-Haladás Szombathely ellen.

Hungast-Haladás Szombathely–Vasas Óbuda 0:3 (-24, -14, -21). – Szombathely, 200 néző, női röplabda Extraliga-mérkőzés, vezette: Adler, Soltész (Őri, Prukner).

Haladás: Csóka 1, Császár 5, Lescay 7, Wallner 8, Miranda 7, VACSI 13. Csere: Lojen (liberó), Szendrődi, Pickering. Vezetőedző: Leiszt Máté.

Vasas: Ana Tiemi 2, KOSTELANSKÁ 14, Gyimes 5, Kjelstrup 10, DÉKÁNY 13, Abdulazimova 7. Csere: Mihály (liberó), Villám, Török. Vezetőedző: Jakub Gluszak.

A két csapat két héten belül harmadszor találkozott, a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének mindkét meccsét nem könnyen, de 3:1-re megnyerte a bajnoki címvédő. A bajnoki mérkőzés eleje is kiélezett küzdelmet hozott. 7-7-ig fej fej mellett haladt a két csapat, aztán elsősorban a hazai­ak nyitásfogadási problémái miatt tetemes előnybe került a Vasas (10-16). De – ahogy az utóbbi időben megszokhattuk – a Haladás nem adta fel, küzdött tovább, és bátor játékkal fel is tudott zárkózni (22-22). Először a hazaiaknak volt játszmalabdájuk (24-23), aztán a fővárosiaknak, akik le is tudták zárni a játékrészt (24-26).

A második szettben azonban csak 4-4-ig tudták magukat tartani a szombathelyiek. Pontatlan nyitás­fogadásokkal és a játékteret elkerülő ütésekkel könnyítették ellenfelük dolgát (8-16). Ezúttal az időkérés után sem tudtak változtatni, pontosabbá válni, ez a játszma simán elúszott (14-25). A folytatásban jó ideig megint a hajtós, koncentrált Haladást láthattuk, iskolajátékkal haladt előre. A hullámvölgybe került vendégek vezetőedzője 11-7-nél és 16-11-nél kért időt. A második után kezdett megroggyanni a zöld-fehérek játéka. Sokkal erőteljesebbek lettek a Vasas nyitásai, ezeket nem mindig sikerült megszelídíteni, és ebből következett a többi probléma. Közelített a Vasas, és 21-21-nél be is érte a vasiakat, majd állva is hagyta őket (21-25).

Leiszt Máté: – Most nem vagyok elégedett, az eddig mutatott pozitívumok hiányoztak, túl sokat hibáztunk. Ismét megérdemeltünk volna egy szettgyőzelmet, de nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel. A Vasasnak gratulálok és sok sikert kívánok a keddi BL-találkozójukhoz.