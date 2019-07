U17-es női kézilabda Európa-bajnokság – három vasi a keretben

Csütörtökön megkezdi szereplését a szlovéniai női U17-es kézilabda Európa-bajnokságon a korosztályos magyar válogatott – három vasi játékossal a soraiban.

A korosztályos Eb-nek augusztus 1-11-én Szlovénia, Celje városa ad otthont. Az U17-es magyar női kéziválogatott a B-csoportban kezdi a kontinenstornát Románia, Szlovákia és Ausztria társaságában. Ifj. Kiss Szilárd szövetségi kapitány keretében három vas megyei játékos is helyet kapott: a szombathelyi Woth Viktória (Nemzeti Kézilabda Akadémia), a körmendi Faragó Luca (Nemzeti Kézilabda Akadémia) és az ikervári-sárvári Farkas Johanna (Győr). Érdekesség, hogy július 27-én ért véget az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF), az ifjúsági Eb pedig most kezdődik, így két külön csapattal dolgozott a stáb: a csapat egy része az EYOF-on szerepelt és bronzéremmel tért haza, míg a másik része az Eb-re készült itthon.

– Most elsősorban az első két mérkőzésünkre koncentrálunk, csütörtökön Szlovákia ellen kezdünk, pénteken pedig Ausztriával folytatjuk – mondta el ifj. Kiss Szilárd szövetségi edző. – Nehéz mérkőzésekre számítok, a szlovákoknál játszik a korosztály egyik legjobb jobbátlövője, az osztrákoknak pedig van egy kiváló balátlövőjük, és a románok is nagyon erősek, tehát minden ellenfélnél van egy-egy olyan játékos, aki kiemelkedik a mezőnyből. Az első két mérkőzéstől mindenféleképpen győzelmet várok, hogy mennyi energiát kell belefektetnünk, azt majd meglátjuk. Ennek a korosztálynak most kezdődik a verseny, így nem tudunk messzemenő következtetéseket levonni. Szeretnénk a négy közé bejutni, de ez nem lesz egyszerű. Bizakodók vagyunk, hisz a tavalyi és az idei eredmények alapján egyre jobban teljesít a csapat.

Csoportbeosztás, A csoport: Norvégia, Spanyolország, Svédország, Horvátország. B csoport: Magyarország, Románia, Szlovákia, Ausztria. C csoport: Németország, Dánia, Hollandia, Portugália.

D csoport: Franciaország, Oroszország, Montenegró, Szlovénia.

A magyar válogatott csoportmérkőzései, augusztus 1., csütörtök, 17.00: Magyarország-Szlovákia. 2., péntek, 17.00: Ausztria-Magyarország. 4., vasárnap, 17:00: Magyarország-Románia.

A csoportok első két-két helyezettje jut a középdöntőbe.