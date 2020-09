U21: háromgólos vezetést adott le a magyar csapat

Felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a magyar U21-es válogatott már 3-0-ra vezetett Szlovénia ellen, a vége mégis 3-3 lett.

Magyarország–Szlovénia 3-3 (2-0). – Szombathely, zárt kapuk mögött, U21-es felkészülési labdarúgó-mérkőzés, vezette: Szilasi.

Magyarország: Demjén – Hinora, Balogh B., Nagy Zs., Gergényi – Hidi M. S. – Szánthó (Németh A., 78.), Mezei, Palincsár (Kiss B., 82.), Schön – Bíró. Szövetségi edző: Gera Zoltán

Gera Zoltán a szlovéneket megelőző meccsig hat mérkőzésen ült a magyar válogatott kispadján, két döntetlen mellett négy vereség volt a szövetségi edző eddigi mérlege. A válogatott kezdője az MTK futballistáira épült, a Szombathelyi Haladás középpályása, Kiss Bence a kispadon foglalt helyet. Változatos játékkal kezdtek a csapatok, látszott, hogy tét nélküli a mérkőzés, mindkét gárda a támadójátékra fektette a hangsúlyt. A 12. percben egy remek kiugratás után Bírót buktatta hátulról Sostaric a tizenhatoson belül, a jobb oldalon. A jogos tizenegyest az MTK-ban futballozó sértett a jobbra vetődő kapus mellett a bal felső sarokba lőtte (1-0). Két perccel később Szánthó jobb oldali beadását Bíró 11 méterről, egyből kapura tüzelte, de a szlovén kapus bravúrral védte a bal sarokba tartó lövést. A magyar együttes jobban, frissebben futballozott ellenfelénél. Jöttek a szögletek, beívelések, a szlovének beszorultak saját térfelükre. A 25. percben szép összjáték után a Mezeitől visszakapott labdával Szánthó jobbról, tíz méterről a felső lécet találta telibe. Támadásban maradt a magyar válogatott, egykapuztak Palincsárék. A szlovének először bő félórányi játék elteltével veszélyeztettek, de Celar 24 méteres lövése messze elzúgott a léc felett. A 34. percben Szánthó a jobb oldalon Palincsárhoz passzolt, a középpályás beadását Bíró hat méterről a hosszú, jobb sarokba vágta. A szlovén kapus még beleért a lövésbe, de nem tudott védeni (2-0). Valódi edzőmeccsjelleget öltött a találkozó, a vendégeknek igazán momentumuk sem volt. A hajrában csak az okozott izgalmat, amikor Schön hátulról szabálytalanul becsúszott az egyik szlovén labdarúgónak. Nagy lökdösődés támadt a középpályán, végül megnyugodtak a kedélyek, Schön pedig sárga lapot kapott. Az első félidő óriási magyar fölényt hozott.

Szünet után nem sokat kellett várni az újabb magyar gólra, egy védelmi hibát kihasználva Schön lépett ki, beadása után pedig Bíró szerezte meg saját maga és csapata harmadik gólját: 3-0. Úgy tűnt, eldőlt a meccs. A 69. percben a semmiből szépítettek a szlovénok, Medved értékesített magabiztosan egy büntetőt (3-1). Aztán a 76. percben egy háromszögezés után Horvat 20 méterről a bal alsó sarokba lőtt (3-2). És még nem volt vége. A 79. percben Matko lépett ki egyedül és váltotta gólra a ziccert (3-3). A 82. percben pályára lépett a Haladás középpályása, Kiss Bence is, de ő sem tudott segíteni. A magyarok a hajrában mindent megtettek a győzelemért, de az időközben kiállítás miatt tíz főre fogyatkozó szlovénok már megőrizték a döntetlent. A magyar válogatott a meccs nagy részében uralta a mérkőzést, jól is futballozott, ám egy tízperces rövidzárlat elég volt ahhoz, hogy Gera Zoltán továbbra is nyeretlen maradjon az U21-es válogatott kispadján.

Gólszerzők: Bíró 3 (12., 34., 55. – az elsőt 11-esből), illetve Medved (69. – 11-esből), Horvat (76.), Matko (79.). Kiállítva: Medved (85.).PA