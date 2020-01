Új ajtók nyílnak meg a Király SE játékosai előtt

A szombathelyi Haladás nemrégiben visszavonult kapusa Király Gábor a pálya mellől is segíti a fiatal labdarúgókat. 2006-ban alapította a Király Szabadidősport Egyesületet, melynek működésében aktívan kiveszi a részét. Hosszú pályája során kialakított hazai és nemzetközi kapcsolatai segítségével új lehetőségek nyílhatnak a szombathelyi klub ifjú játékosai számára is.

-Én a munkában és a tudatosságban hiszek. Ez a profi foci utáni életben is a hitvallásom. Így felpörögtek az események a Király SE körül, mióta naponta tudom az energiámat ide fókuszálni. Utánpótlás bázisunk szépen fejlődik. A Nemzetközi Király Kapusiskola tehetségei közül Szegedről, Budapestről költöztek Szombathelyre az elmúlt időszakban és többen bejárnak a környező megyékből is, hogy napi rendszerességgel tudjanak a képzésben részt venni. Erős a kapus utánpótlásunk. De a mezőnyjátékosaink előtt is adott a lehetőség, hogy megismerkedjenek az európai elit bajnokságok utánpótlás képzéseivel -összegzett Király Gábor.

– Erre példa, hogy tavaly egykori csapataimnál, Leverkusenben és a Hertha Akadémián is edzhettek labdarúgóink, saját bőrükön megtapasztalva az edzésmunkát, a mentalitást, a körülményeket és követelményeket. Az idei évben a Hertha Akadémia szakmai programját fogjuk bevezetni egyes korosztályainknál a berlini utánpótlás iskolával kötött hosszútávú együttműködésünk keretében. Az óvodástól a felnőttig minden korosztályban kiállítunk csapatot, tehát a klubon belül is folyamatos előrelépésre van lehetőség. Ezt a kört szeretnénk kitágítani és a hazai, valamint a nemzetközi ajtókat is megnyitni a kitartó és tehetséges Királyos játékosok előtt -zárta szavait a rekorder kapus.