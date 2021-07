Új aligátoredző – Gortva Zoltánt Zoufal Norbert váltotta

Új vezetőedzővel, Zoufal Norbert irányításával megkezdte a felkészülést a 2021/22-es szezonra az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) OB I. B-s vízilabdacsapata.

A legutóbbi OB I/B-s bajnokságot a második helyen zárta az AVUS – az idei szezonban azonban már nem az eddigi vezetőedző, Gortva Zoltán irányítja a csapatot. A tréner helyére Zoufal Norbertet nevezték ki, a tréner nemcsak a felnőttcsapatért, hanem a teljes utánpótlás szakmai munkájáért is felel.

A 39 éves szakember pólózott Pécsett, Debrecenben, majd a 2012/2013-as szezonban már szerepelt az aligátorok akkori OB II-es csapatában – 35 bajnokin 51 gólt szerzett. Zoufal a vasiak után a BVSC-ben, a III. kerületben, az YBL-ben, majd a ZF Egernél edzősködött, utóbbival párhuzamosan pedig a szintén egri, az OB I/B-s Eszterházy SC-ben játszott. Innen érkezett – immáron edzőként – az AVUS-hoz. Ami a vasiak játékoskeretét illeti, távozott a házi gólkirály, az elmúlt OB I/B-s bajnokság legjobb játékosa, Ekler Zsombor.

A roppant tehetséges pólós követte a korábban a Honvédba igazoló bátyját, Bendét a fővárosba, de Zsombor nem a piros-fehéreket választotta, hanem a volt AVUS szakmai igazgató, dr. Vincze Balázs vezette UVSE-be szerződött. Távozott Csányi Erik is, csakúgy mint a kapus Horváth Alex, utóbbi Hollandiában folytatja pályafutását. Érkezők is vannak, a legnagyobb fogásnak a több száz OB I.-es mérkőzést a háta mögött tudó, több pozícióban is bevethető Csaba Márton lehet – a kapás és center poszton is kiváló teljesítményre képes játékos az első osztályú Pécstől érkezett. Új arc még a Nagykanizsáról, Ekler Zsombor helyére igazolt Balaska Dániel, a vízilabdázó kapás poszton bevethető.

– Bánfi Pétert, az AVUS elnökét még abból az időből ismertem, amikor Szombathelyen vízilabdáztam – tudtuk meg Zoufaltól. – Nagyon jó kapcsolatban voltunk és már korábban is szóba került: mi lenne, ha egyszer az AVUS-nál dolgoznék. Most jött el ez az idő. Örömmel tértem vissza, szeretem ezt a várost és a keret szinte valamennyi játékosát ismertem valahonnan. Úgy érzem, a fiúk jól fogadtak, kérdés nélkül végrehajtják, amit kérek tőlük, gördülékenyen megy minden. Heti nyolc edzéssel készülünk, a szerda és a péntek esték szabadok, viszont heti három konditermi edzésünk is van. Az első heti munka nagyon megterhelő, de a fiúk – ahogy említettem is – zokszó nélkül végzik a feladatukat.

A körülmények pedig kifogástalanok. Három játékos távozott, kettő érkezett, elvileg nem lesz több mozgás a keretünkben. Csaba Mártontól sokat várok, nagy erőssége lehet a csapatunknak. Ami a célokat illeti, mivel a következő bajnokságban már nem 12, hanem 14 csapatos, sokkal erősebb lesz az OB I/B-s mezőny, így nem lesz egyszerű dolgunk. Az első feljut, a második osztályozót játszik. Egy Tatabánya, KSI, Nagykanizsa biztosan fel akar kerülni, de számunkra is a dobogó a cél. Sőt, szeretném, ha az utolsó pillanatig harcban lennénk az első két helyért. De addig még sok van hátra, a bajnokság csak szeptember 25-én kezdődik. Most prioritást élvez, hogy az utánpótláscsapataink a szeptemberi kvalifikáció során a felsőházban végezzenek. Ez nagyon fontos!