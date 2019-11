Új elnök az AVUS-nál – Juhász Tibort január 1-jétől Bánfi Péter váltja

Az OB I-es vízilabda-bajnokság 8. fordulójában szerdán 20 órakor az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) a BVSC-Zugló vendége lesz. Az aligátoroknak Bánfi Péter személyében új elnökük van.

A két csapat a nyitófordulóban Szombathelyen találkozott egymással, akkor a fővárosiak az utolsó negyedben kerekedtek felül, és nagy csatában nyertek 14-12-re. Ezúttal sem Matajsz Márk legénysége a meccs esélyese. Az aligátorok egy döntetlennel és hat vereséggel az utolsó helyen állnak, míg a BVSC három győzelemmel és négy vereséggel negyedik. A vasiaknak a szerdai lesz idén az utolsó bajnokijuk.

– A tisztes helytállás a célunk, a BVSC a meccs esélyese, nincs veszítenivalónk – mondta Matajsz Márk, az AVUS edzője. – Felszabadult, jó játékot várok és azt, hogy minél jobban megszorongassuk ellenfelünket, meccsben maradjunk. Akkor lehet esélyünk, ha a maximumot nyújtjuk. A védekezésre nagyon oda kell figyelnünk, legutóbb 14 gólt kaptunk tőlük – ha most is ennyit lőnek, nem lesz esélyünk. Szabó Bence sérült.

Hétfőn este tisztújító taggyűlést tartott az AVUS, melyen az elnök Juhász Tibor tájékoztatta a tagságot: ahogy már előzetesen is jelezte, nem kívánja jelöltetni magát az elnöki pozícióra. A taggyűlés ezek után Bánfi András, Birkás András, Hetényi Norbert, dr. Tímár Péter és dr. Tóth Csaba személyében egyhangúlag megválasztotta az új küldötteket. A küldöttek pedig Juhász Tibor ajánlása alapján megválasztották az új elnököt, Bánfi Pétert. Az új vezetőség január 1-jén kezdi meg munkáját.

– Húsz éve kezdtük el lerakni a vízilabdasport alapjait Szombathelyen. Magyarországon elsőként valósítottuk meg az általános iskolai vízilabdás oktatást – mondta Juhász Tibor. – Emellett a TAO segítségével 30 év után részben felújítottuk a Fedett Uszodát, és megépítettük az új vízilabda-arénát is. Klubunkban majdnem 200 gyerek vízilabdázik. Harmadik évét kezdte felnőtt csapatunk az OB I-ben. Úgy érzem, leraktam a masszív alapokat, most úgymond a magasépítők jönnek, hogy az alapokra egy „felhőkarcolót” építsenek. Régóta érlelődött bennem a döntés, sokszor látom, hogy a vezetők nem veszik észre, mikor van ideje a váltásnak. Én most megteszem. December 31-éig maradok, aztán nyugodt szívvel adom át az elnökséget – meggyőződésem, hogy jó kezekbe kerül.