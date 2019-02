Új otthonukra várnak – Tudatosan készül az átállásra a Szombathelyi Vívóakadémia

Egy nem várt személyi változás miatt újrarendezte sorait a Szombathelyi Vívóakadémia. De a haladási irány nem változott, továbbra is minden gondolat és tett a régóta várt, már készülő új vívóterem körül forog.

Több mint százéves a múltja a szombathelyi vívósportnak, amit leginkább a montreali olimpián csapatban hetedik, egyéniben kilencedik tőrvívó, Komatits József neve fémjelez. Ugyan volt néhány olyan esztendő, amit átaludt a sportág, de 2001-ben a Szombathelyi Vívóakadémia megalakulásával újraéledt – és egyre többet hallatott magáról. Az utóbbi években már világversenyes érmeket is ünnepelhettek utánpótláskorú sportolóikkal, Bakos Bálinttal, majd Bende Bencével. Ennek a korszaknak azonban vége. Egyrészt a két fiú a fővárosban tanult tovább, már a Vasasban vívnak, másrészt sikereiknek kovácsa, Patócs Zsolt sincs már az egyesület kötelékében.

Abban nincs változás, hogy továbbra is volt szombathelyi vívók működtetik az egyesületet. Az elnök Babós Csaba, az elnökség tagjai, dr. Gajdán István, Varga Péter, Péntek Tamás, sőt a 2005-ben létrejött Vas Megye Utánpótlás Vívásért Közhasznú Alapítványt gondozó Málics Róbert a pásttól sem tudott elszakadni. Most is versenyeznek – a veteránok között. De közben kiépítettek egy már több mint 150 vívópalántát foglalkoztató rendszert.

Patócs Zsolt tavaly októberben olyan álláslehetőséget kapott Pécsről – ahová családi kötelékei miatt visszavágyott –, hogy vissza is költözött. Meg kellett oldani az edzőkérdést, és lehetőség szerint megszüntetni az edzők szaladgálását a különböző helyeken bérelt edzőtermek között. A vezetőedzői posztot Igaly János vette át, aki nyolc évnyi németországi munka után két éve érkezett Szombathelyre, hogy a párbajtőrre szakosodott egyesületben a tőrvívást is felvirágoztassa – már ebben a fegyvernemben is kezdik hozni az eredményeket a gyerekek.

Főállásban foglalkoztatják a friss diplomás Örkényi Csillagot is, aki erőnléti edzőként dolgozik, besegít az adminisztrációs munkába, de a jövőben vívóedzőként is számítanának rá. A tőrözőket Igaly János mellett a Körmenden már régóta edzősködő Molnár Csaba, valamint Varga Péter okítja. Utóbbi a legfiatalabb párbajtőrözőket is, a nagyobbakat pedig a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Fatalin Károly. Nagy segítség, hogy – bár még nincs készen a nagyon sokat emlegetett terem – egyetlen helyre koncentrálódhat a munka, a Brenner iskola két termét is használják az edzésekhez. Közben kimondták, hogy nevelőegyesületként működnek a jövőben, Bakos Bálint és Bende Bence példája is mutatja, hogy nem tudják megtartani a középiskolát befejezőket. Kivétel a junior válogatottságra pályázó Szabó Viktória, aki Szombathelyen tanult tovább – ő is foglalkozik már kicsikkel.

A vívóakadémia nem szakít azzal a hagyománnyal, hogy évről évre megrendezi a párbajtőr-utánpótlás versenysoro­zatának, az Olimpiai Grand Prix-nek egyik viadalát – tavaly kilenc országból hatszáz gyerek indult. Idén március 1–3. között lesz a nagyon jól bevált helyszínen, Bükön.

A Haladás vívószakosztályának megszűnése, 1995 óta nem volt saját otthona a vívóknak. Öt éve került látótávolságba az új terem, amelyet az Epcos volt telepén egy régi üzemcsarnokban alakít ki a várossal karöltve a klub a Magyar Vívó Szövetség segítségével – utóbbi 150 millió forinttal járult hozzá a költségekhez. Nagyon megnyugtató a klubvezetők számára, hogy az építők folyamatosan egyeztetnek velük, figyelembe veszik az igényeiket. A küzdőtér 650 négyzetméteres lesz, 18 pásttal – egyidejűleg 36-an vívhatnak a mostani két és fél óra helyett akár napi 0–24-ben.

Tartozik hozzá erősítőterem, fegyvermesteri szoba, iroda és klubszoba is. Ezt az évet arra szánják, úgy szervezik, hogy zökkenőmentes lehessen majd az átállás. Hiszen az új termet meg kell tölteni gyerekekkel, illetve olyan programokat kell majd szervezni, hogy a fenntartását is megoldják. Az iskolai vívóprogramhoz a Brenner iskola után a Bolyai is csatlakozott, már több mint száz 3–4. osztályos gyerek ismerkedik a vívással ötödik testnevelésóráján. Ötödik osztálytól jöhetnek az egyesületbe, most mintegy hatvan igazolt versenyzőjük van.