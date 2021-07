Új tekepályát avattak Ölbőn

Kétsávos automata tekepályát avattak Ölbőn. Remélhetőleg ezzel a lehetőséggel hamarosan a település is be tud kapcsolódni a bajnoki rendszerbe.

Épül, szépül az ölbői horgásztó és környéke. A 42 hektáros területen már nemcsak a pecázni vágyókat tudják kiszolgálni, hanem az aktív mozgás­igényeket is. A közelmúltban megépült egy szolgáltatóház is, ahol konditerem és már egy kétsávos automata tekepálya is segíti a sportolást. Utóbbit avatták szombaton – a szalagot a tulajdonos Ölbői Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. vezetője, Hartwig Tamás, a falu képviseletében Antal Istvánné jegyző, valamint Németh Lajos, a Vas Megyei Tekézők Szövetségének elnöke vágta át.

Németh Lajos elmondta, hogy 2015 óta inkább pályafelújítások voltak a megyében, üdvözlendő, hogy most egy új pálya is épült. Ez azt jelenti, hogy a sportág fejlődik, terjeszkedik. Vas megye élen jár az országos tekesportban mind eredményességben, mind a csapatok számában. Hetente 1400-1500-an lépnek pályára a városi bajnokságok szabad­idős, amatőr csapataiban – ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az NB-s bajnokságokban, illetve egyéni megmérettetéseken is eredményesek legyenek a csapataink, játékosaink. Az elnök reményét fejezte ki, hogy Ölbőn egyre népszerűbbé válik a tekézés, és hogy a település csapata minél előbb bekapcsolódik majd Sárvár és környéke bajnokságába.

Az Ölbői Horgásztó Tekéző avatásán a Répcelaki SE bajnoki bronzérmes csapatának tagjai mutattak ízelítőt tudásukból, illetve a sportágukból.

Kiemelt képünkön: A répcelaki tekecsapat tagjai tartottak bemutatót az új pályán. Balról Bíró Patrik, jobbról Molnár Pál