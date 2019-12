Újabb biztos Falco-diadal

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 10. fordulójában is győzelmet ünnepelhet a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – ezúttal a Debrecen vendégeként aratott biztos diadalt.

A Falco nagy lendülettel, gyors játékkal kezdett – rögtön magához ragadta az irányítást. A vasiak ismét remek védekezéssel rukkoltak elő, amivel nem tudott mit kezdeni a házigazda. Az etap közepe felé már biztos sárga-fekete vezetést mutatott az eredményjelző (4. perc: 3-10). Pedig a Falco nem is dobott a legjobban, a triplák például egyáltalán nem akartak célba érni. De a tempót nem tudta tartani a DEAC. Benke kirobbanó formában kosarazott, Reddic pedig nagyot harcolt a palánk alatt a hazaiak centerével, Tóth Ádámmal. Át is lépte a tíz pontot a szombathelyi fór (9. perc: 8-19). Parádés első negyedet produkált a Falco, szinte lelépte ellenfelét.

A második etapban Perl ragadta magához a vezér szerepét a vendégeknél, az irányításával, a pontjaival közelített a 20 pontos előny felé a Falco. Időt kért a Debrecen (12. perc: 8-26). Visszatérve a pályára büntetővel törte meg a kínos gólcsendet a házigazda. Washington szerezte a vasiak első hármasát, majd gyorsan ismét betalált távolról. És nem tudta elkerülni a Debrecen: csak 20 pont fölé nőtt a Falco előnye (14. perc: 12-34. A folytatásban aztán már a DEAC is be, betalált, de a különbség nagyon nem változott. Sokat cserélt a szombathelyiek szakmai stábja – nem vett vissza az erős tempóból a Falco. Olyannyira nem, hogy nyomasztó fölényben játszott, a két csapat nem volt egy súlycsoportban. Eldőlni látszott a mérkőzés sorsa (17. perc: 18-43). A félidő hajrája viszont a hazaiaké volt, Manigat kezdte belőni magát, próbált szűkíteni a különbségen a Debrecen. A Falco sokat hibázott támadásnak, és megadta a lehetőséget ellenfelének arra, hogy visszajöjjön a meccsbe. Igaz, nagyszünetben így is 17 pontos szombathelyi vezetést mutatott az eredményjelző (20. perc: 28-45).

Fordulás után váltott pontokat láthattak a szurkolók. De a Debrecen tűnt pontosabbnak, Borisov kapta el a fonalat. Kezdett fogyni a szombathelyi fór (24. perc: 40-50). Ekkor már kiegyenlített meccset vívtak a felek. Parázs csata kerekedett abból a mérkőzésből, ami nem is olyan régen még úgy tűnt, hogy csak Falco-győzelemmel zárulhat. Perl és Filipovity terelte vissza a helyes útra csapatát, rendezte sorait a szombathelyi alakulat (27. perc: 45-60). De végül maradt némi izgalom az utolsó játékrészre (30. perc: 53-65). Hooker triplája vezette fel a negyedik etapot. Hazai oldalon Borisov, a vasiaknál Filipovity volt nagyon „szorgalmas”. Okozott azért némi nehézséget a Falcónál, hogy Reddic és Washington is faultproblémákkal küszködött, így a két magas ember nem sok időt tölthetett a pályán. Fogyott az idő, állandósult a 10 pont körüli vasi előny (35. perc: 63-73). Minden debreceni pontra érkezett válasz (38. perc: 71-81). Így nem tudta izgalmassá tenni a hajrát a DEAC – biztosan, megérdemelten nyert a Falco. És zsinórban 23. (!) bajnoki diadalát aratta.