Újabb felkészülési mérkőzést nyertek a zöld-fehérek

Felkészülési mérkőzésen a Szombathelyi Haladás négy góllal verte a Ménfőcsanakot.

Szombathelyi Haladás–He­rold Trans Ménfőcsanak 4-0 (3-0). – Szombathely, 450 néző, felkészülési labdarúgó-­mérkőzés, vezette: Kovács G.

Haladás: Verpecz – Schimmer (Csilus, 46.), Mocsi, Devecseri – Tóth D., Szekér, Holdampf, Kiss B., Bosnjak – Doktorics (Tóth B., 46.), Medgyes (Simon A., 46.). Edző: Mátyus János.

A Haladás vezetőedzője, Mátyus János több kulcsemberét is pihentette az NB III-as ellenfele elleni mérkőzésen. Kállai, Schuszter és Farkas pedig sérülés miatt hiányzott. A második percben megszerezte a vezetést a Haladás: Kiss Bence bal oldali szögletét Devecseri továbbfejelte, a hosszún érkező Mocsi a bal sarokba lőtt (1-0). Verpecznek is akadt dolga, egy vendégpróbálkozást hárított nagy bravúrral. Érdekesség, hogy a vendégeknél a kezdőben kapott helyet a korábbi győri szélső, Vayer Gábor is.

A 17. percben Tóth Dávid jobb oldali beadását Medgyes értékesítette (2-0). Két perc múlva Tóth Dávid adott be ismét, Medgyes pedig a kapu közepébe lőtte (3-0). Lendületben maradt a vasi együttes, egy perc múlva Doktorics cselezte át magát a védőkön, majd közeli lövését Ficsór hárította. Egykapuztak a szombathelyiek, a játék a vendégek térfelén folyt, a vasiak a széleken rendre a védők mögé kerültek, több veszélyes támadást is vezettek. Öt perccel a félidő lefújása előtt Doktorics ugrott ki, majd a jobb sarok mellé gurított.

Szünet után a 47. percben a csereként beállt Simon András lépett ki középen egyedül, majd 14 méterről a kapu közepébe helyezett (4-0). A szombathelyiek nem lassítottak, egyre-másra vezették támadásaikat, a vendégek ere­jéből csak a védekezésre futotta. A hajrára aztán kicsit leült a meccs, ettől függetlenül a hazaiak további gólokat is szerezhettek volna – a hajrában két nagy helyzetet is kidolgoztak. A Haladás különösen az első félidőben futballozott lendületesen, és gólra törően, biztosan, olykor szép játékkal nyert.

Mátyus János: – Korábban is elmondtam, de továbbra is igaz: az edzőmérkőzések eredményeiből messzemenő következtetéseket ne vonjunk le. Nagyszerűen kezdtünk, jól játszottunk, a napi edzésmunkában elvégzett dolgokat láttam viszont a pályán. De még sehol nem tartunk, nagyon hosszú az út, dolgoznunk kell, de az látszik, jó úton járunk.

A Haladás legközelebb szombaton 10.30-kor Mosonmagyaróváron lép pályára.