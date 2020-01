Újabb könnyed Falco-diadal – a Kecskemét nem jelentett problémát

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 17. fordulójában a favorit Falco-Vulcano Energia KC Szombathely magabiztos győzelmet aratott a Kecskemét ellen.

Az éllovas fogadta a 9. helyezettet, ráadásul a vendég meglehetősen rossz formában érkezett Szombathelyre, előző öt bajnokiját ugyanis elbukta. Továbbá a KTE Derasimovic játékára sem számíthatott. A Falco lépett pályára esélyesként.

Óvatos tempóban, váltott kosarakkal kezdtek a felek. A Falco nehezen pörgött fel, sok hibát vétett, rendre a KTE járt előrébb. Több tiszta ziccer is kimaradt hazai oldalról, eladott labda is akadt bőven. Perl dudaszó pillanatában behulló triplájával vezetett először a Falco (8. perc: 12-11). De az irányítást nem sikerült átvenni, tartotta a lépést a lelkes vendég. az első etapot csak egy ponttal nyerte meg a házigazda. A második negyed elejét viszont elkapta a Falco, 7-2-vel nyitotta a játékrészt. Hooker szerzett labdát, végigrobogott a pályán, ziccert dobott – a demoralizáló jelenetsor után a kecskeméti kispad rögtön időt kért (13. perc: 22-16). Használtak a tanácsok, sikerült megtörni a Falco lendületét. Olyannyira, hogy fordított a Kecskemét (17. perc: 22-24). Szétszórtnak tűnt a házigazda. Benke azonban kiváló, ponterős játékkal tért vissza a padról, a vezérletével csapata kikászálódott a hullámvölgyből. Rendezte sorait a szombathelyi alakulat, összeszedettebb játékra váltott, végül nyolc pontos előnnyel vonulhatott nagyszünetre (20. perc: 35-27).

Fordulás után viszont ismét belealudt a meccsbe a Falco. Ezt kihasználva szinte eltüntette a hátrányát a vendég (24. perc: 37-35). Kellemetlen ellenfélnek bizonyult a Kecskemét. Krivacsevics szerzett fontos pontokat a kiélezett pillanatokban, ismét meglépett a Falco, villámgyorsan 10 pontra hízott a hazai fór (26. perc: 45-35). Egyre nehezebben tartotta a lépést a KTE. De azért maradt némi izgalom a negyedik negyedre (30. perc: 57-48). Becsülettel küzdött a vendég, ám nem tudott közelebb férkőzni, sőt, egyre nőtt a különbség (35. perc: 66-52). A Falco higgadtan, csapatként játszott, magabiztosan menetelt az újabb győzelem felé. Nem is történt meglepetés, a közvetlen hajrára nem maradt izgalom – biztosan nyert a bajnokcsapat.