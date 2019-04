Újabb rangadó előtt a Körmend

A Szolnoki Olaj vendége lesz az Egis Körmend a felsőházi középszakasz 5. fordulójában szerdán 18 órától. A vasiak eddig hibátlanok a középszakaszban, a Szolnok viszont kevésbé eredményes. Ennek ellenére a forduló rangadóját jelenti a két piros-fekete egység összecsapása.

A bajnoki tabella első és második helyezettje küzd meg a felsőházi középszakasz következő fordulójában. A Körmend igen nagy menetben van, hazai pályán eddig veretlen. Múlt szombaton sorozatban a 11. bajnoki győzelmét aratta, riválisát, a Falcót gyűrte le nagy csatában (95-88). A Rába-parti együttes ezúttal is spininggel egészítette ki edzésmunkáját, amit a klub korábbi játékosa, Szupper Péter vezetett.

– Nyakunkon egy újabb rangadó, nem szeretnénk megszakítani jó sorozatunkat. Ellenfelünket jól ismerjük, fejben felkészültünk a találkozóra, tudjuk, mik a Szolnok erősségei. Tóth Ádámot például gyermekkorom óta jól ismerem, jóban vagyunk pályán kívül is, most az ellenfelem lesz, próbálok felülkerekedni. Edzőnk azt sulykolja belénk, hogy minden meccs kiemelten fontos, és az a lényeg, hogy mindig a soron következő mérkőzésünkre koncentráljunk. Az Olaj erejét nem kell magyarázni, még a sérültek ellenére is komoly küzdelemre számítok. És természetesen arra, hogy a végén mi hagyjuk el győztesen a pályát, és meg tudjuk erősíteni pozíciónkat – mondta Csorvási Milán, az Egis Körmend centere, aki a szolnoki találkozó előtt egy nappal ünnepelte 31. születésnapját.

A Szolnoki Olaj kevésbé sikeres periódust tudhat maga mögött: a középszakaszban nyert a Pécs ellen hazai pályán (71-66), de kikapott Szombathelyen (96-71) és legutóbb Jászberényben is (90-82), hiába tért vissza sérüléséből Vojvoda Dávid. A válogatott kosaras kiváló játéka – hét triplája – ellenére is kikapott a Tisza-parti alakulat. Dragan Aleksic csapata továbbra is küzd a sérüléshullámmal, a Körmendnél viszont mindenki hadra fogható. A Tiszaligetben izgalmas mérkőzésre van kilátás, ha nyer a Körmend, bebetonozhatja első helyét, ha az Olaj otthon tudja tartani a győzelmet, akkor még nem dől el semmi, tovább megy a küzdelem a rájátszásbeli pályaelőnyért.