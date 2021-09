Újabb sima Falco-győzelem – A Sopront is elgázolta a remek formában lévő sárga-fekete együttes (fotók)

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 4. fordulójából előrehozott mérkőzésen a címvédőFalco KC Szombathely a szomszédvár Sopron KC együttesét fogadta – és verte meg a roppant magabiztosan, 95-84 arányban.

A Falco KC két sima – a Pécsi VSK elleni hazai és az Alba Fehérvár elleni idegenbeli – győzelem után lépett pályára. Természetesen az újabb diadal reményében. A Sopron eddig csak egy bajnokit vívott, hazai pályán verte nagy csatában az Oroszlányt. A vendégektől két kosaras is hiányzott: Collins és Fazekas játékára sem számíthatott a szakmai stáb. Míg a hazaiak Kovács Benedeket nélkülözték. A bemutatásnál nagy tapsot kapott a Sopront erősítő korábbi Falco-játékos, Milos Borisov.

A Sopron 5-0-val nyitotta a meccset – Barac büntetői jelentették az első hazai pontokat. Majd a Falco a tőle megszokott stabil, agresszív védekezéssel rukkolt elő. Nem is tetszett csapata szenvedése Dzunics mesternek, időt kért a Sopron (3. perc: 4-5). Visszatérve a pályára Somogyi hintett egy triplát. A folytatásban felváltva került a gyűrűbe a labda, felváltva vezettek a csapatok. Az SKC főleg azért tudta tartani a lépést, mert a házigazda támadásban sok hibát vétett (7. perc: 13-13). Az etap hajrája azonban már egyértelműen a Perl és Benke pontjaira építő hazaiaké volt, úgy tűnt, hogy csak sikerült felőrölni a Sopron ellenállását. Végül 9 ponttal nyerte meg az első negyedet a Falco. A második játékrész elején Váradi kért főszerepet: dobott egy dudaszós triplát, majd egy 2+1-es akciót jegyzett (12. perc: 30-15). Kezdett nyílni az olló. Egyébként a mind a két csapat szorgalmasan cserélt. A Falco pedig letámadott, űzte, hajtotta ellenfelét – a mérkőzés ezen szakaszában a Sopron szinte csak büntetőből tudott kapuba találni. Benke dobott zsinórban két triplát – időt is kért a vendég (16. perc: 37-20). Igazán jól harcolt a Sopron, de érezhetően egyre nehezebben tartotta a lépést. Nagyon gyorsan kosárlabdázott a Falco, kőkeményen védekezett – a pontokon pedig megosztoztak a játékosok. A nagyszünetre így megnyugtatónak tűnő előnye birtokában vonulhatott a házigazda (20. perc: 47-33).

Fordulás után a Sopron ismét nekidurálta magát – nem adta fel a meccset. A Falco azonban visszaverte a felzárkózási kísérletet (23. perc: 54-39). Perl és Benke nagyot játszott, szinte mindenhonnan gyűrűbe találtak – de igazából nem volt gyenge pont a Falcóban. Láthatóan minden hazai játékos élvezte a meccset – és természetesen a szombathelyi szurkolók is jól szórakoztak. Elérte a 20 pontot a különbség (27. perc: 67-47). Majd át is lépte. Eldőlt a meccs – bár korábban sem volt igazán kérdéses a mérkőzés kimenetele. Golomán zsákolt, majd sapkázott. Barac is nagy kedvvel, szorgalmasan termelte a pontokat. Szebbnél szebb jeleneteknek tapsolhatott a közönség. Az utolsó etapnak különösebb jelentősége így már nem volt (30. perc: 73-47). A Sopron pechjére a Falco biztos győzelme tudatában sem lassított (34. perc: 84-51). Pedig a vendég mindent elkövetett, hogy elkerülje a kiütéses vereséget: Dzunics mester sokat cserélt, időt kért, tüzelte övéit, a játékosai pedig becsülettel harcoltak még jelentős hátrányban is – de ez most ennyire volt elég. Már 30 pont fölötti különbségnek tapsolhatott az Arena Savaria közönsége (37. perc: 91-58). A Falco nem fáradt el, láthatóan kirobbanó erőben volt. A közönség utolsó kívánságát nem sikerült teljesíteni, nem jött össze a száz dobott pont – de így is vastaps kísérte az öltözőbe a csapatot. A mérkőzés végén 31 pontos különbséget mutatott az eredményjelző.

Ismét magabiztos, közönségszórakoztató győzelmet aratott a Falco – és úgy tűnt, hogy igazából meg sem kellett szakadnia a diadalért a csapatnak. A sárga-fekete gárda 28 gólpasszt jegyzett, négyen is kétszámjegyű pontot dobtak – és mindenki pályára lépett.

Az igazi erőfelmérő talán majd szombaton (19.00) vár a remek formában lévő Falcóra, amikor a jó erőt képviselő Szolnoki Olajbányász vendégeskedik az Aréna Savariában – a tavalyi döntő „visszavágóján”.