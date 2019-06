Újpestre szerződött a Szombathelyi Haladás középpályása

A vasi zöld-fehérektől a fővárosba tette át a székhelyét Mészáros Karol.

Az Újpest FC hivatalos honlapján jelentette be, hogy megállapodott a Haladás több poszton is bevethető játékosával, Mészáros Karollal. A 25 éves labdarúgó az előző idény első felében még alapembernek számított, majd egyre kevesebb lehetőséget kapott. Még a téli átigazolási időszakban a szombathelyi klub két másik játékosa, Rácz Barnabás, és Kovács Lóránt is ugyanezt az utat járta be, tehát lesznek ismerősei a budapesti csapatnál.

Mészáros Karol a 70-es mezszámot választotta, az aláírás után pedig a következőket nyilatkozta:

3 és fél éve kerültem Magyrországra focizni, a Puskás és a Debrecen után a Haladásba szerződtem, egészen az idei szezon végéig Szombathelyen álltam pályára. Számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Magyarország egyik legnagyobb multú csapatához igazoltam, főleg azért, mert apukámnak az Újpest a kedvence, egészen kicsi korától. Így természetesen én is tudom, hogy milyen múltja van Újpestnek és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Szeretnék hamar beilleszkedni, és sikerekhez segíteni a csapatot – fogalmazott az fővárosiak új szerzeménye.