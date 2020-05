Újra edzésben a súlyemelők – Visszatér(het)tek a sportkomplexumba

Visszatértek a sportkomplexumbeli otthonukba és megkezdték a közös edzéseket a Haladás VSE súlyemelői.

Mint a Haladás VSE többi szakosztálya, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet elrendelése után, március közepén hagyták el a „fedélzetet” a súlyemelők is. Csaknem két hónap után költözhetett újra élet a Haladás Sportkomplexum impozáns súlyemelőtermébe. Délelőtt még begyűjtötték azokat az eszközöket – rudakat, lapokat –, amelyekkel a legjobbak „home office”-ban edzhettek. Például Boros Viktória a garázsukban, Gyürüs Barbara egy sátorban rendezett be edzőtermet. Délután azonban Márkus Erzsébet és Ligeti Ferenc irányításával már a közös munka is megkezdődött. Mindenki saját felelősségére jöhet edzésre, erről írásban nyilatkozniuk is kell, a kiskorúak pedig szülői nyilatkozattal csatlakozhatnak.

– A terembe belépni csak cipő- és kézfertőtlenítés után lehet, a váltócipő alapból kötelező. Amikor egy versenyző végez egy eszközzel, rögvest le is fertőtleníti, utána jöhet a következő – sorolta az alapvetéseket Márkus Erzsébet, a HVSE súlyemelő-szakosztályának vezetője. – Most a pacsizás sem megengedett. Kialakítottunk egy házirendet, amit a magunk és a gyerekek érdekében is be kell tartatnunk, tartanunk. Fontos, hogy mindenki figyeljen a másikra is – talán ez is építi a közösséget. Szerencsére nincs nehéz dolgunk a kötelező távolságtartással sem. Szellősen vagyunk, 320 négyzetméteres a termünk, ha valaki az egyik 3×3 méteres dobogón dolgozik, nincs közelebb öt méternél a szomszédos dobogón lévőtől. Próbáljuk úgy beosztani az időt, hogy egy időben ne legyünk 15-nél többen a súlyemelő teremben. Apránként kezdenek visszatérni a fiatalok. Mindenki nagyon várta már ezt a lehetőséget.

Ha nem írt volna felül eddig mindent a koronavírus-járvány, már túl lennénk egy junior-világ- és egy felnőtt Európa-bajnokságon. A junior-vb-t törölték is, az Eb-t csak elhalasztották.

– Még van remény idén versenyezni, éppen ezért a válogatottjainkat eddig ispróbáltuk szinten tartani. Úgy tűnik, sikerült is; ők folyamatosan edzettek, 85-90 százalékos állapotban jött vissza Boros Viki, Gyürüs Barbi és Polgár Mirjam is – folytatta Sydney olimpiai ezüstérmese, Márkus Erzsébet. – Nehéz ez az év, folyamatosan újra kell tervezni a munkát. És szünet nélkül próbálom motiválni őket, hogy ne hagyják elmagukat, pedig tudom, milyen érvágás egy sportoló számára, ha nem mehet világversenyre. Jó, hogy van újra közös edzés, és az itteni, jobb körülmények között sokkal feldobottabbak, lelkesek, és annak is örülnek, hogy újra közösségben lehetnek.

– Az európai szövetség a finnországi junior- és U23-as Európa-bajnokság időpontján még nem változtatott, remélem, így is marad. Arra, a szeptemberi Eb-re Boros Viki és Gyürüs Barbi is készül. És van már egy újabb időpontja a felnőtt Európa-bajnokságnak is, amelyen rajtuk kívül Polgár Miri is indulhatna. Ez már a harmadik dátuma a moszkvai kontinensviadalnak; előbb áprilisról júniusra halasztották, a jelenlegi tervek szerint pedig október 31-étől november 8-áig rendeznék meg. Vannak, lehetnek tehát még erre az évre is céljaink.