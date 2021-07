Újra vasember – Közel félezren állnak rajthoz a szombathelyi triatlonversenyen

Közel fél­ezren állnak rajthoz szombaton a 37. Vasi Vas­ember-Galambos Trans triatlonversenyen.

Szombaton immáron 37. alkalommal rendezik meg a Vasi Vasember triatlonversenyt, melynek névadó szponzora idén a Galambos Trans. Az esemény sajtótájékoztatóján László Győző alpolgármester elmondta: a verseny változatlanul a város nagy népszerűségnek örvendő, unikális rendezvénye, amely az elmúlt több mint három és fél évtizedben tovább öregbítette Szombathely jó hírnevét. A sajtótájékoztatón részt vett Kapolcsi Imre és Garami Árpád, akik valamennyi Vasi Vasember versenyen rajthoz álltak és teljesítették is a távot.

– Tavaly novemberben elkaptam a koronavírust, és bár komoly következmények nélkül átvészeltem a fertőzést, sajnos a Covid utóhatásai azóta is megvannak, például gyengébbnek érzem magam – mondta Kapolcsi Imre. – Sajnos több sporttársam is elkapta korábban a fertőzést, ráadásul májusig zárva voltak az uszodák, ez is nehezítette a felkészülésünket. De elindulok a versenyen, és remélem, célba is érek.

– Habár a mostani már a 37. verseny lesz, egyszerűen nem lehet megunni, mindig új izgalmat kínál a viadal – fogalmazott Garami Árpád, aki szervezőként is szerepet vállal a Vasi Vasemberen. – Az elmúlt másfél évben sok rendezvény maradt el, szerencsére tavaly – egy kicsit később ugyan – sikerült megrendezni a szombathelyi viadalt, most pedig visszakerült az eredeti időpontra.

– Idén a kerékpáros és a futóverseny miatt teljes útlezárások – és néhol átengedőpontok – lesznek, ezzel növelni szeretnénk a versenyzők biztonságát és meg kívánunk felelni azoknak a követelményeknek is, amelyek hosszú távon elitversennyé tehetik a megmérettetést – fogalmazott a rendező Pannonsport Kft. képviseletében Hertelendy Zsolt, a verseny főrendezője. – Újdonság, hogy a célba érkezők egy környezetbarát, a verseny nevével és logójával ellátott műanyag poharat kapnak ajándékba.

Lengyel-Soós Hajnalka, a Pannonsport munkatársa, versenyigazgató hozzátette: az idén valamennyi induló névvel ellátott rajtszámot kap.

– Óriási az érdeklődés a Vasi Vasember iránt, bár a nevezések már korábban lezárultak, még a napokban is sokan jelezték, hogy indulnának – ám erre már sajnos nincs lehetőség – jelezte Lengyel-Soós Hajnalka. – Összesen 420 amatőr és profi versenyző áll rajthoz és 23 váltócsapat is indul. Érkeznek svájci, osztrák és horvát triatlonisták is. De itt lesz többek között a tavalyi női győztes Zelinka Gabriella, a második helyezett Tomaschof Kata és persze a Vasi Triatlon SE jó néhány versenyzője is. Az úszásnál 50 perc a szintidő, a verseny összpénzdíja pedig 360 ezer forint.

A Vasi Vasember a Csónákózótóban 1500 méter úszásból, majd 40 kilométer kerékpározásból (Kenderesi utca–Bartók B. körút–Brenner körút–Külső Nárai út–Nárai–Pornóapáti–Horvátlövő–Vaskeresztes–Felsőcsatár–Narda–Torony–Sé–Szombathely, Dolgozók útja–Kenderesi utca), végül 10 kilométer futásból (versenyközpont–Kenderesi u.–Bartók B. krt.–Árpád u.–Múzeumfalu–Kenderesi u.–versenyközpont–összesen négy kör) áll. A verseny központja az uszodával szembeni füves terület.

A 37. Vasi Vasemberen először 11 órakor a férfiak, majd 11.15-kor a szenior férfiak (40+) és a váltók, végül 11.30-kor a hölgyek rajtolnak. Az első célba érők 15 óra felé várhatók.

Az idei verseny jelszava a biztonság, ezért az indulók védelme érdekében lezárások – néhol áteresztőpontok – lesznek. A szervezők kérik a lakosság türelmét. Például pénteken 22 órától szombaton 18 óráig lezárják a Bartók Béla körút Kenderesi és Árpád utcák között szakaszát. Szombaton 11 órától 13 óráig a Bartók Béla krt.–Jókai Mór utca–Nárai út–Nárai külső út (Király Sportcentrumig vezető szakasza) útvonalat. A Nárai felől érkezők a Temesvár utcán át tudnak bejutni Szombathelyre.

