Újraindítanák a férfi és női NB I-et és a Magyar Kupát

Amennyiben a kormány enyhít a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti korlátozásokon, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) heteken belül folytatná a férfi és női NB I-es bajnokságot, valamint a férfi Magyar Kupát.

Az MLSZ elnöksége úgy döntött, hogy amennyiben a magyar kormány részben vagy egészben feloldja az érvényben lévő tilalmakat a koro­navírus-járvány kapcsán, s engedélyezi csapatedzések tartását és sportesemények megrendezését, úgy az UEFA nemzetközi felnőtt nagypályás versenyeire kvalifikáló MLSZ-versenysorozatok folytatására a fenti kormányrendelet megjelenésétől számított 20. napot követő első szerdától vagy szombattól (amelyik előbb van), de legkésőbb június 13-ától kerül sor.

– A szövetség a versenyrendszerből kiemelte azt a hármat, amelynek nemzetközi folytatása van – mondta dr. Vági Márton, az MLSZ főtitkára. – A női és férfi NB I-ben, valamint a férfi Magyar Kupában dönteni kell arról, hogy ki képviselje Magyarországot a nemzetközi kupákban, ezért most első körben ezekkel foglalkozott a szövetség, és határozott a folytatás feltételeiről. Minden más bajnokság sorsáról akkor fogunk dönteni, ha már tisztábban látjuk a járványhelyzet alakulását.

A férfi NB I március közepén, a 25. forduló után szakadt félbe, ám a címvédő és listavezető Ferencvárosnak korábbról a Debrecen és az Újpest elleni mérkőzéseit is pótolnia kellene. A Magyar Kupában az elődöntők következnek. A női NB I-ben a 13. forduló volt a legutóbbi, amelyet le tudtak játszani, az MTK Budapest–Diósgyőr találkozót kivéve.

A döntés tehát megyénk futballcsapatai közül most a Haladás-Viktória FC női NB I-es labdarúgócsapatát érintené. A szombathelyiek jelenleg a bajnoki tabella ötödik helyén tanyáznak.

– Őszintén szólva jelen pillanatban kevés esélyt látok rá, hogy valóban tudjuk folytatni a bajnokságot – mondta Kiss Tamás, a Haladás-Viktória FC klubmenedzsere. – Csak néhány probléma, aminek most még nem látom a megoldását. A Király Sportlétesítményben edzünk és rendezzük a hazai mérkőzéseinket – ami ugye most még zárva van. Ha később ki is nyitják a létesítményt, rajtunk kívül a Király SZE utánpótláscsapatai is használják az öltözőket, a pályákat. Elvileg valamennyi csapat edzése után fertőtleníteni kellene az öltözőket – ez kinek a feladata lesz, és hogy lehet megoldani? Másrészt a felnőttcsapatunk keretében több fiatal labdarúgó is található, akiknek a szülei szerintem nem fogják engedni, hogy ebben a helyzetben eddzenek és meccseket játsszanak lányaik. Ott van az osztrák légiósunk, Heike Manhart, aki a vírushelyzet miatt az utolsó, FTC elleni bajnokira sem tudott elutazni, kétséges, a folytatásban mennyire számíthatnánk rá. S ha folytatódna a bajnokság, hétközi bajnokikat is játszanánk, borítékolom, hogy több labdarúgónkat – például Tóth II. Alexandrát, Tálosi Szabinát – nem engedne el munkahelyük. A lányok egyébként a bajnokság leállása óta, azaz több mint egy hónapja becsületesen egyénileg edzenek odahaza. Szabados György vezetőedző hétfőnként elküldi az egyénre szabott edzésprogramot. Csakúgy, mint ő és Bérczi György technikai vezető, én is tartom a kapcsolatot a lányokkal, beszélek velük, igyekszem tartani bennük a lelket, de érezni rajtuk, hogy az idő múlásával egyre fásultabbak. Meggyő­ződésem, hogy minimum négyhetes felkészülés után tudnánk meccseket játszani, de ennyi időnk nem lenne. S akkor még arról nem is beszéltem, milyen formában lennének az első mérkőzéseken a lányok. Szóval, ha játszani kell, akkor játszunk, de erre nem sok esélyt látok.