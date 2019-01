Utolsó meccsén nyert a Haladás

Utolsó törökországi felkészülési mérkőzésén a Haladás 2-1-re legyőzte a román FC Voluntarit.

Szombathelyi Haladás–FC Voluntari 2-1 (1-0). – Lara, felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Haladás: Király – Habovda (Schimmer, 60.), Saláta (Kolcák, 46.), Jagodics (Tamás, 60.), Mohl (Németh Milán, 60.) – Funsho (Rácz, 60.), Daushvili (Nyári, 46.), Golodjuk (Halmosi, 60.), Ofosu (Rui Pedro, 46.) – Priskin (Gaál, 60.), Rabusic (Németh Márió, 46.). Edző: Horváth Ferenc.

Csütörtökön ismét leszakadt az ég a török riviérán, esett, dörgött, villámlott, így a Haladás edzőmérkőzése a román első osztály 14., azaz utolsó helyén álló FC Voluntari ellen az eredetileg magyar idő szerint 13.30-ra tervezett helyett 16 órakor kezdődött. A 4. percben Golodjuk húszméteres szabadrúgását védte a román kapus. Három perc múlva Habovda ívelt középre egy szabadrúgást, ám Priskin kevéssel lemaradt a labdáról. A 25. percben Priskin egy csel után középre adott, de Rabusic is lemaradt a beadásról. A 38. percben Funsho egyedül tört kapura a jobb oldalon, 14 méteres lövése elsuhant a bal kapufa mellett. Sorjáztak a szombathelyi helyzetek. A 45. percben Habovda jobb oldali szögletét a kapus Saláta elé ütötte, aki nyolc méterről a kapuba helyezett (1-0). Szünet után a románok kezdtek aktívabban, Király védett két nagyot. A 67. percben egy rossz román hazaadásra Rui Pedro lecsapott és becsúszva, közelről a hálóba lőtt (2-0). A 76. percben a vasi támadások közepette egy jobb oldali akció végén tíz méterről Gadze szépített (2-1). A 88. percben szép vasi támadás végén Gaál lefutotta a védőket, de 16 méteres lövését védte a román kapus. A szombathelyiek betartották a taktikai utasításokat, fegyelmezetten, összeszedetten futballoztak, megérdemelten nyertek. A vasiak egy hétig készültek a török tengerparton, pénteken délben indulnak haza. Három felkészülési mecset vívtak az edzőtáborban, a kazah Ohzetpessel 0-0-ra végeztek, a román Sepsitől 2-1-re kikaptak, a szintén romániai Voluntarit 2-1-re verték. – A hotellal, az edzőpályák minőségével nem volt probléma, csupán az esős időjárás okozott néha gondot – mondta Horváth Ferenc, a Haladás edzője. – Ám mivel rajtunk kívül az NB I-es csapatok nagy része is Törökországban készült ezekben a napokban, ez nemcsak nekünk, a többi magyar csapatnak is problémát jelentett. Mivel a bajnokság a szokottnál korábban, már február 2-án folytatódik, a törökországi egy hét alatt is sűrűbben, kétnaponta vívtuk az edzőmérkőzéseket. Napi két tréninget tartottam a csapatnak, a tervezett munkát sikerült elvégeznünk. Azért is hasznos egy ilyen edzőtábor, mert tudunk figyelni a játékosok egészséges táplálkozására. Kétnaponta súlyt mértünk, éppen azért, hogy a terülj-terülj asztalkám láttán ne csábuljanak el, figyeljenek a súlyukra és arra, hogy mit esznek. Nos, nemhogy híztak volna, hanem inkább – az edzésektől – fogytak a játékosok. A hozzáállásukra sem lehet panasz, a kemény munkát is zokszó nélkül végezték. Ami az új fi úkat illeti, kissé későn csatlakoztak hozzánk, ennyi idő alatt nehéz beépíteni őket a csapatba. Az viszont örömteli, hogy az edzőmeccseken az őszi teljesítményünkhöz képest léptünk előre, különösen a védekezésünk javult jelentősen. Ellenben a támadósorban nem a legideálisabb a helyzet, úgyhogy egy csatárt még szeretnék igazolni. A hazaérkezést követően hétfőtől már bajnoki ritmusban, a Kisvárda ellen készülünk.