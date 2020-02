Vajda Attila olimpiai bajnok kenus volt a Rába-parti szakosztály vendége

Vajda Attila, a 2008-as pekingi olimpia kenus bajnoka a Bereki Bárkás Egylet meghívásának tett eleget, és a Batthyány Örökségközpontban őszintén beszélt pályafutásáról, amelyben nemcsak sikerek, hullámvölgyek is voltak.

A körmendi kajak-kenus közösség programján először a napokban elhunyt kenus legendára, Wichmann Tamásra emlékeztek. Majd levetítették Vajda Attila 2008-as olim­piai futamát, amellyel feljutott a csúcsra az akkor 24 éves sportoló.

„Először birkózónak készültem, majd a focit is kipróbáltam, de a labdával abszolút nem voltam ügyes. Véletlenül kerültem a szegedi Maty-éri pályára, itt kezdődött minden. Korán, már 13 évesen eldöntöttem, hogy olimpiai bajnok leszek. Megtettem mindent, de közben kimaradt a játék, a szórakozás, mindent annak rendeltem alá, hogy a legjobb legyek. Nem tudok senkit biztatni, a kevés soha nem elég, ide nagyon sok munka kell. A sikereket serdülő és ifjúsági korban lehet megalapozni, akkor nem lehet lazítani. Nekem is voltak kudarcaim, az olimpia utáni évben például csont utolsó lettem egy világversenyen” – mondta a most 36 éves sportoló.

Viszonylag fiatalon, 33 évesen visszavonult az élsporttól, előbb Tajvanon, majd Japánban edzős­ködött. Két éve hazatért, ma Dunaújvárosban foglalkozik utánpótlás-neveléssel. A körmendi program után két nappal gépe már Dél-Afrikában landolt, ahol tanítványaival, Hajdu Jonathánnal és Kiss Balázzsal arra készül, hogy kijusson az augusztusi tokiói olimpiára.

A rendezvényen Varga Gábor István, a Bereki Bárkás Egylet Egyesület elnöke beszélgetett Vajda Attilával, Körmend város nevében Belencsák István alpolgármester köszöntötte a neves sportolót. A program ergométeres bemutatóval zárult, majd a kenus bajnok ellátogatott a Rába-partra, a körmendi kajak-kenu szakosztály bázisára és dedikálta fényképét, amely ott lóg a falon, hogy példaként szolgáljon mindenkinek.