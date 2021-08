Válogatott formában védett a Haladás-Viktória kapusa

Válogatott formában védett az ETO FC Győr (2-0) elleni szezon­nyitón a Haladás-Viktória FC NB I-es labdarúgócsapatának válogatott kapusa, Bíró Barbara.

Az ETO FC Győr elleni 2-0-s győzelem igazi csapatmunka volt, a kapustól a balszélsőig mindenki hozzátette a maga részét a vasi diadalhoz. Ezúttal a válogatott Bíró Barbara volt az, aki nagyobb szeletet hasíthat magának a „győzelmi tortából”. A 26 éves játékos káprázatosan védett, jöhettek lapos, félmagas, magas lövések, ziccerek, beadások – mindent védett. Bíró egyébként nehéz helyzetben volt, hiszen sérülése miatt szinte az egész tavaszi szezont kihagyta – ennek ellenére csúcsformában tért vissza.

– Sok munkánk volt a mérkőzésben, rengeteget védekeztünk, de egységesek, kompaktak voltunk – mondta Bíró Barbara. – Amit megbeszéltünk az ült, játszottunk, élveztük a futballt, voltak helyzeteink. Amikor pedig kellett, akkor védekeztünk – nagyon egységes volt a csapat. Nagyon örülök annak, amit láttam a pályán, vagyis, hogy egyben van a csapat. Kettő nullra nyertünk, szerintem ezt nem kell megmagyarázni, én nagyon büszke vagyok a lányokra. Valóban, bőven volt dolgom, de azért vagyok, hogy ott legyek a hátuk mögött. Próbáltam mindig segíteni, a maximumot nyújtani, úgy érzem, ez most sikerült is. Örülök, hogy három hónapos sérülésem után így tértem vissza, ráadásul itthon: ez óriási élmény nekem. Hogy hány védésem volt? Bevallom őszintén, nem számoltam, csak az volt számomra a lényeg, hogy ne kapjunk gólt. Ez volt a maximum, amit hozzátehettem a csapat eredményességéhez. De még egyszer hangsúlyozom: ez csapatmunka volt!

– Már a bemelegítésnél nagyon motivált, koncentrált volt Barbi, szinte vissza is kellett fogni, látszott rajta, hogy nagyon akar bizonyítani – mondta a Haladás korábbi kiváló kapusa, a Haladás-Viktória kapusedzője, Kutasi Csaba. – Benne volt tehát ez a teljesítmény, de őszintén szólva magam sem gondoltam, hogy ilyen remekül sikerül a meccse. Hány top védése volt? Az első félidőben öt-hat nagy védése volt, a másodikban pedig ziccereket is fogott. És akkor még nem említettem a távoli lövéseket, a beadásokat, amelyeket szintén hatástalanított. Nem is lehet összeszámolni, mennyi dolga volt. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez válogatott forma, sőt csúcsforma volt. Barbi Magyarország legjobb kapusa, a Győr elleni teljesítményét persze állandósítani nem lehet, mert ez egy kiugró, top teljesítmény volt. De a jó formáját lehet és kell is folytatnia – ő képes is rá!

Az NB I. 1. ­fordulójának további eredményei: Ferencvárosi TC–MTK 1-2, ­Diósgyőri VTK–Soroksár 2-1, Astra–Puskás Akadémia 2-1.

A Haladás-Viktória FC a következő fordulóban, szombaton 17 órai kezdettel az MTK Budapest vendégeként lép pályára.

Véglegessé vált a szombathelyiek őszi, órára lebontott programja. A vasiak – csakúgy, mint a győriek elleni találkozójukat – valamennyi hazai meccsüket a Haladás Sportkomplexumban rendezik.

A Haladás-Viktória őszi hazai bajnoki mérkőzéseinek menetrendje. Szeptember 4., 16.00: Haladás-Viktória–Diósgyőri VTK. 25., 16.00: Haladás-Viktória–Soroksár. Október 30., 15.00: Haladás-Viktória–MTK. November 6., 15.00: Haladás-Viktória–Astra. 20., 15.00: Haladás-Viktória–Ferencvárosi TC.

Kiemelt képünkön: A szombathelyiek kapusánál, Bíró Barbaránál biztos kézben volt a labda. A 26 éves játékos a mezőny legjobbja volt, válogatott formában védett