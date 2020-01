Változik a HVSE kerete

Szombathely Michel Melo távozik a Haladás VSE NB I-es futsalcsapatától – érkezik viszont egy új minőségi igazolásnak tűnő brazil légiós a csapathoz.

Meglehetősen mozgalmasan telnek az átigazolási szezon napjai a Haladás VSE háza táján. Michel Melo távozott a Rohonci útról. A 32 éves brazil játékos kulcsembere volt a szombathelyi alakulatnak, két és fél – igen eredményes – évet töltött zöld-fehér mezben.

– Michel családi okokra hivatkozva kérte tőlünk szerződése felbontását, amit érdemei­re való tekintettel meg­tettünk – árulta el Pálmay Tamás, a Haladás VSE futsalszakágának vezetője. – Egy stabilan jó teljesítményre képes, rutinos játékost vesztettünk el a személyében. Természetesen pótolni fogjuk őt, már tárgyalásban állunk a kiszemelt játékossal, bízom benne, hogy napokon belül konkrétummal is szolgálhatok.

Még november elején súlyos sérülés miatt dőlt ki a sorból a Haladás nyáron igazolt brazil játékosa, Petterson Bruno. Az ő pótlását most sikerült megoldani: a 31 éves Madson Caetano de Abreu a szombathelyiek új szerzeménye.

– Rutinos, egyből bevethető, játékban lévő, ballábas futballistát igazoltunk, aki a komoly erőt képviselő brazil első osztályból érkezik hozzánk – jelezte Pálmay Tamás. – Volt már légiós, Európában is megfordult, játszott Máltán és Ukrajnában, így talán könnyebb lesz beilleszkednie. Edzőnk alaposan utánanézett új szerzeményünknek, ő is szorgalmazta a szerződtetését. A szezon végéig szóló megállapodást írtunk alá. Amint Michel Melo utódját is megtaláljuk, készen lesz a tavaszi keretünk – amely reményeim szerint teljesíteni tudja merész célkitűzésünket.

– Európában futballozni mindig nagy kihívás, nagy kaland – árulta el Madson Caetano de Abreu, aki hétfőn érkezett meg Szombathelyre, és az esti bajnokit már a kispadról nézte. – Látom, hogy a Haladásnál tökéletesek a körülmények, csak a munkára kell koncentrálni. Tudom, hogy új csapatom sok minőségi játékost vonultat fel, és komoly célokért küzd. Roppant motivált vagyok, az előttem álló fél évben szeretném bizonyítani, hogy akár hosszabb távon is segítségére lehetek a csapatnak. Alig várom már, hogy bemutatkozhassak tétmérkőzésen.