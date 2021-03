Váratlan Falco-fiaskó

Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 15. fordulójából elmaradt mérkőzést pótolt a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: a vendég Pakstól szenvedett váratlan, fájó vereséget.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: a vendég Pakstól szenvedett váratlan, fájó vereséget.

A hazaiaktól a sérült Bruinsma személyében kulcsember hiányzott, igaz, az előző bajnokit kihagyó Benke visszatért társai közé. Míg a vendégek Shepard és Gulyás játékát nélkülözték. A csapatok egy hónapja találkoztak egymással, akkor a Falco biztosan, 77-68-ra nyert Pakson.

A paksiak két triplával kezdtek, és a folytatásban is inkább a vendégeknél volt az előny. A Falco nem a megszokott sebességgel játszott, rendre felállt védelemmel találta szemben magát. Az 5. percben Lóránt már a harmadik paksi hármast dobta (8-14). Kellemetlen ellenfélnek bizonyult az ASE. Szinte minden támadását ponttal zárta, és a védekezése is jól működött – szenvedett a Falco. Kezdett veszélyessé válni a különbség, amikor Okorn mester időt kért (7. perc: 12-20). Perl kosaraival próbált kikapaszkodni a gödörből a házigazda. Így az etap végére csak két pont maradt a paksiak előnyéből. Kezdte elkapni a ritmust a Falco, de az ellenfél remekül dobott távoltól – a második negyedet is két triplával nyitotta. Ott loholt ellenfele nyomában a házigazda (13. perc: 29-32). De aztán a szívósan küzdő, összeszedetten kosárlabdázó Paks ismét megugrott (15. perc: 31-38). A hazai időkérésnél Okorn mester meglehetősen erős hangon, ingerülten osztotta ki játékosait. Hiába, továbbra is sok hibával játszott a Falco – amit büntetett az ASE (16. perc: 33-43). Semmi nem akart összejönni hazai oldalon. A félidő hajrájában már azért küzdött a házigazda, hogy tíz pont alá tornázza a hátrányát. Barac gyötörte be a gyűrűbe a játékrész utolsó kosarát – látótávolságban tartotta ellenfelét a Falco (20. perc: 42-50).

Fordulás után nagy lendülettel tért vissza a pályára a Falco, ismét megkezdte a felzárkózást. Váradi korán begyűjtötte negyedik hibáját. Barac pontjaival sokadszor is közel került ellenfeléhez a Falco (26. perc: 56-57). De fordítani ezúttal sem sikerült. – amikor kellett, valaki mindig betalált a vendégektől. A Falco űzte, hajtotta ellenfelét. Az ASE azonban állta a sarat. És szerencséje is volt: a harmadik etapot dudaszós paksi zárta (30. perc: 63-68). Próbálta fokozni a tempót a házigazda, de továbbra is sok hibával játszott, gyengén dobott (33. perc: 70-74). Nem bírta magához ragadni az irányítást. A 36. percben már ismét tíz pont fölötti előnnyel vezetett a roppant motivált vendég (72-84). A Falco mindent megtett, de nem volt ellenszere a Lóránt által vezérelt Paks ellen. A közvetlen hajrában okosan gazdálkodott előnyével a vendég, biztosan nyert – és teljesen megérdemelten. Az utolsó percekben már csak a különbség mértéke volt kérdéses.

A Falco gyenge napot fogott ki – például 24 triplakísérletéből csak négy ért célba, 16 labdát adott el.