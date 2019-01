Váratlan Falco-vereség

Az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság 16.fordulójában a Falco meglepetésre hat ponttal kikapott az eddig gyengélkedő Kaposvári KK-tól.

Kaposvári KK-Falco-Vulcano Energia KC 90-84 (33-26, 15-21, 23-19, 19-18). Kaposvár, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, 1300 néző, vezette: Kapitány, Török, Győrffy.

Kaposvár: SPICA16, Johnson 16/3, Baki 8/6, UBILLA 12/6, HEINDLEIN 16. Csere: Markovics 12/3, Pustahvar 4, Halász 6/6. Edző: Fekete Ádám.

Falco: Curry 14/6, GOVENS 20/9, Bruinsma 14/6, Bíró 5/3, Tóth N. 8. Csere: BALMAZOVICS 15/6, Váradi 8. Edző: Gasper Okorn.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 15-13, 8. perc: 26-18, 23. perc: 50-51, 26. perc: 62-56, 31. perc: 73-66.

A szombathelyieknél a sérüléssel bajlódó Váradi Benedek végül vállalta a játékot. Dobópárbajjal kezdtek a csapatok, a Falco első két kosara tripla volt (4-6). A folytatásba sem töltöttek, hanem inkább – nagy pontossággal – lőttek a csapatok. Hol az egyik, hol a másik csapat vezetett egy vagy két ponttal (5. perc: 17-15). Aztán míg a kaposvári dobások behullottak a gyűrűbe, addig a szombathelyiek kifelé perdültek, így nem véletlenül kért időt a Falco edzője, Gasper Okorn: a somogyi csapat ugyanis 24-18-ra meglépett. A hazaiaknál Johnson vitte a prímet, a légiós nyolc pontot dobott addig. A somogyi előny nem csökkent, sőt, tovább nőtt (9. perc: 29-20). A második negyedben kissé szigorítottak védekezésükön a csapatok, s mert gyakran a tiszta dobások is kimaradtak, elmaradtak a pontok. A Falco talált magára először és három pontra megközelítette ellenfelét (41-38). Balmazovic hátára vette csapatát és csereként beszállva rövid idő alatt tíz pontot szerzett, nagy részt ennek köszönhetően a nagyszünetre egy pontra felzárkózott a Falco (48-47). A harmadik elején rövid időre átvette a vezetést a Falco (48-51), ám a Kaposvárnak erre volt válasza (52-51). Heindleinről egymásután háromszor is elfelejtkeztek a vendégek, így ismét meglépett a hazai csapat. A vasiak sokat hibáztak, így állandósult a hat-hét pontos hazai előny. A kaposváriak hatékonyan védekeztek és a palánk alatt is pontosabbak voltak, így a Falco csak kapaszkodott nem de érte utol ellenfelét. A mindent eldöntő negyedik negyed 71-66-os hazai előnyről indult. A kaposváriak szinte képtelenek voltak hibázni, míg a szombathelyiekről mindez nem volt elmondható. Gasper Okorn 75-66-os hazai vezetésnél időt is kért. Nem sok eredménnyel, mert a Kaposvár szekere alaposan meglódult, a mérkőzésen először vezetett több mint tíz ponttal a hazai együttes (33. perc: 77-66). A szlovén mester újra időt kért. Sikerrel, mert Balmazovics és Váradi pontjaival felzárkózott a Falco (79-72). Nem sokáig örülhettek a vendégek, mert a román irányító, Spica kosaraival újra meglépett a kaposvári alakulat (86-81). Ötven másodperccel a vége előtt 88-84-re vezetett a hazai csapat. Tizenhat másodperccel a vége előtt Bruinsma mindkét büntetőjét kihagyta. A másik oldalon viszont Ubilla mindkettőt beszórta, eldőlt a meccs (90-84). A meccsen végig vezető, a palánkok alatt jobban koncentráló Kaposvár meglepetésre legyőzte a Falcót.