Városi kispályás focibajnokság

A 13. hét mérkőzéseivel folytatódott a 2019-es városi kispályás labdarúgó-bajnokság.

Concordia Üzemanyagkutak Kft. I. osztály: Intersport Szombathely–Peszi FC 1-3 (1-0). Gól: Horváth T., ill. Illés Á., Czirók D., Bezdi Sz. Peak­fitness–Egyetemi SE 1-12 (0-5). Gól: Novák G., ill. Hajós A. 4, Németh G. 4, Takáts S. 2, Németh M., Ferencz Z. Don Pepito–Vasi Korall Kft. 11-2 (6-0). Gól: Németh B. 6, Horváth R. 2, Steiner M., Horváth M., Sándor T., ill. Kopácsi S., Varga A. Illés Akadémia Edzők–Fociszak FC 6-6 (5-3). Gól: Oross M. 3, Bakos R., Tóth M., Illés B., ill. Polyák M. 2, Lakner B. 2, Horváth A., Polgár B.

Kozma Szerszám Áruház I/B osztály: TDK Kft.–Zotu Reform Marketing Kft. 3-5 (0-3). Gól: Horváth T., Horváth G., Lévai J., ill. Joó B. 2, Péter Zs., Simonits T., Zsenák N. Köry-Ker Kft.–Interpapír 12-4 (5-2). Gól: Gáspár W. 5, Horváth Sz. 4, Németh D. 2, Molnár J., ill. Koszokovits K. 2, Pál G., Wágner R.

Intersport II. osztály: Boci Betérő & Liget Bowling–Szom­bathelyi Energia 4-4 (3-0). Gól: Kudron D., Németh R., Tomor B., Buday L., ill. Marton J., Siklósi Sz., Gerencsér T., Farkas E. LK Bulls–Asztalon Villa 4-2 (2-0). Gól: Farkas P. 2, Tóth G., Héra Cs., ill. Hajdú K., Virányi A. Screen Works Szikla–Ölbői Horgásztó 3-5 (1-2). Gól: Vámos A., Ádám V., Hancz L., ill. Tóth K. 2, Tóth G. 2, Kocsis M. Boci Betérő & Liget Bowling–DPSE 4-5 (0-1). Gól: Rácz M. 3, Németh R., ill. Kovács G., Kovács A., Kámán L., Kardos P., Baumann E. Ölbői Horgásztó–MM Autókozmetika 11-0 (2-0). Gól: Tóth R. 3, Tóth G. 2, Wei­nelt D. 2, Kovács T. 2, Fehér K. 2. Asztalon Villa–Screen Works Szikla 1-2 (1-0). Gól: Lasics G., ill. Hancz L., Vámos A. Füles FC–DPSE 5-3 (2-3). Gól: Őrkényi D. 2, Sipos M., Pócza G., Kiss B., ill. Kámán L. 2, Guttmann D. IPA Szombathely–Boci Betérő & Liget Bowling 4-5 (3-2). Gól: Kárász F. 3, Benczik A., ill. Rácz M. 3, Tomor B., Buday L. Vasi Meteor–Prenor 3-6 (0-2). Gól: Mészáros R., Szakály B., Vas T., ill. Szabó T. 2, Tóth Cs., Pungor Sz., Kovács G.

Zotu Reklám III. osztály: Vegyeszöldség–Of­fice 3-8 (1-2). Gól: Molnár P., Novák T., Keringer Zs., ill. Hende T. 4, Kosár L. 3, Vastag N. Tűzoltóság–Unixkornis 4-6 (1-4). Gól: Horváth B. 2, Horváth N. 2, ill. Szabó B. 2, Szalay D., Bors L., Kovács Zs., Horváth Á. TDK Kispályások–Schaeffler Savaria 4-2 (1-0). Gól: Tóth R. 2, Radanovits N., Nagy Cs., ill. Janzsó P., Horváth M. Nyugodt Kanok–Office 2-9 (0-4). Gól: Haraszti P., Magyar Á., ill. Pezenhofer Gy. 4, Hende T. 2, Janzsó L., Kosár L., Koltai B. Jóbarátok–Sopron Bank-TDK Kispályások 2-10 (2-5). Gól: Vámos M. 2, ill. Puklér T. 4, Alföldi Z. 2, Tóth Á. 3, Palkó L. Váci FC–Decathlon 2-4 (0-0). Gól: Szalai G., Cser I., ill. Tóth M., Bontó Á., Dévai K., Nagy B. Nyugodt Kanok–Jóbarátok-Sopron Bank 2-5 (1-1). Gól: Tóth D. 2, ill. Soós B. 2, Pergel D., Sipos M., Kudron D.

Concordia Üzemanyagkutak Kft. öregfiúk osztály: Savaria Uniker–Palace Póker Club 1-10 (0-5). Gól: Hantó A., ill. Gerencsér T. 4, Várkony Gy. 3, Rátkai G. 3. Savaria Honvéd–Arborétum Herény 6-1 (3-1). Gól: Sarang P. 2, Németh L. 2, Liszkay G., Vajda Sz., ill. Bochnak R. Hör­dögök–Milán Old Boys 2-4 (0-2). Gól: Kovács T., Csejtei G., ill. Kugler K., Kiss L., Benedek R., Bárdics B. Aptív Öregfiúk–Old Time PP Trans 6-4 (0-4). Gól: Molnár J. 2, Szita G., Hets Z., Takács F., Nagy A., ill. Molnár R. 2, Németh J., Fürdős Cs. Vörös Proletár–Jumbó Intertrans Százhold 1-6 (0-3). Gól: Vajda Gy., ill. Sánta R. 3, Nagy Sz., Csépán N., Kiss B. Váci Ászok–Young Boys 6-5 (2-1). Gól: Weisz Gy. 5, Varga Z., ill. Nagy Z. 2, Kárász F., Rónafalvi R., Danka T. Rém Dream Team–Savaria Uniker 2-2 (2-1). Gól: Csordás Zs., Horváth R., ill. Ekler J., Borbély A. Young Boys–Falco 5-5 (4-3). Gól: Danka T. 2, Harmath T., Nagy Z., Kárász F., ill. Lengyel M. 3, György T., Catomio J. Vörös Proletár–Tenisz FC 4-1 (4-0). Gól: Németh F., Molnár I., Vajda Gy., Tolnai B., ill. Szár Cs. Arborétum Herény–Palace Póker Club 3-11 (2-8). Gól: Németh Z., Bochnak R., Katona Z., ill. Rátkai G. 3, Várkony Gy. 2, Szakács N. 2, Takács J., Jakab A., Gerencsér T., Hende L. Acsád Old Boys–Old Time PP Trans 1-3 (1-2). Gól: Németh P., ill. Molnár R. 2, Fürdős Cs. Savaria Uniker–Hör­dögök 9-2 (3-2). Gól: Hantó A. 3, Novák T. 2, Borbély A. 2, Ekler J., Lendvai Á. Milán Old Boys–Váci Ászok 2-11 (1-6). Gól: Bárdics B., Kugler K., ill. Tóth Gy. 3, Babos I. 2, Varga Z. 2, Szabó R. 2, Weisz Gy., Lajos Sz.

Unimoha Kft. szenior osztály: Borbarátok–Rém Dream Team 2-4 (1-2). Gól: Liszkay G. 2, ill. Vajda Gy. 2, Kelemen Gy., Boda A. KLSE-­Agro Center–Savaria Honvéd Senior 9-1 (3-0). Gól: Lengyel M. 4, Palotai Z. 2, Vidóczi J. 2, Karda Z., ill. Spaits S. Hami Büfé–Savaria Honvéd Senior 3-3 (1-0). Gól: Varga T., Dezanits Z., Bíró I., ill. Hegedűs J. 2, Török T.