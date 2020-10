A 7. hét mérkőzéseivel folytatódott a városi kispályás focibajnokság.

Concordia Üzemanyagkutak Kft. A csoport: Ölbői Horgásztó–Szikla M.F.C 4-4

(2-1). Gól: Kovács T. 2, Kovács P., Simon O., ill. Ádám V., Muzsai K., Jagodits P., Hancz L. Interpapír FC–FocIszak FC 3-0 – mérkőzés nélkül. Atlantisz Sé SE–Peakfitness 3-5 (1-3). Gól: Kiss M. 2, Séfer S., ill. Horváth G. 4, Kovács P. Don Pepito–Illés Akadémia Edzők 1-1 (0-1). Gól: Sásdi D. ill. Oross M.

Intersport Szombathely B csoport: Vasi Meteor–ZOTU Reform Marketing Kft. 4-6 (0-1). Gól: Siklósi Sz., Szalay M., Mészáros R., Rajki I., ill. Joó B. 2, Janzsó P. 2, Dévai K. 2. Hotel Textil Service–Komvex 6-4 (4-0). Gól: Pollák Z., Farkas A., Hóbor M., Kámán A., Varsányi N., Weigerding Zs., ill. Papp I. 2, Bíró Z., Papp B. K&K Pájájé–Rács SE 8-3

(2-0). Gól: Keresztényi Z. 4, Hajós A. 2, Farkas M., Kajáry D., ill. Berta M. 2, Fodor M. Köry-Ker Kft.–Aptív 4-5

(4-5). Gól: Molnár J. 3, Gáspár W., ill. Majoros D., Doma P., Németh G., Polgár T. 2. Jóbarátok-Sopron Bank–Boci Betérő&Liget Bowling 7-2 (1-1). Gól: Kudron D. 3, Bárdics E. 3, Sipos M., ill. Barki R., Németh T. The 3rd Team–TDK 5-4

(4-0). Gól: Király Zs. 3, Héra Cs., Kóbor P., ill. Lévai J. 2, Frank P., Horváth Zs.

Hozer Kft. C csoport: DPSE–Faterock 2-4 (1-1). Gól: Szentmiklósi A., Kardos P., ill. Vajda Sz. 2, Gaál J., Dienes E. ATANÁCS–Screen-Works Szikla 1-7 (1-2). Gól: Németh M., ill. Szabó B. 2, Gáspár W., Czingráber M. 2, Takács Á., Laki M. Dream Team Aptív–ATANÁCS 1-8 (1-3). Gól: Szládovics D., ill. Szepesi T. 4, Kovács B. 2, Kovács B., dr. Károlyi Á. IvyTech–Asztalon Villa 3-1 (1-1). Gól: Viszked B., Takács D., Pék K., ill. Virányi A. OFFICE–Katona Pékség 7-5 (5-3). Gól: Kosár L. 5, Koltai B., Pezenhófer Gy., ill. Rosta A. 2, Varga P., Pungor T., Pungor Sz. LK Bulls–Dream Team Aptív 12-1 (4-1). Gól: Vajda K., Varga D. 3, Szőts M., Takács S. 3, Ferencz Z. 3, Kócs F., ill. Illés R. Adriano–TDK Kispályások FC 5-8 (2-2). Gól: Dévai K. 2, Horváth B. 2, Kovács P., ill. Koszorús F., Tóth R. 2, Nagy Cs., Alföldi Z. 2, Radonovits N., Puklér T.

Gravitáció Kft. D csoport: Humbuk FC–FC Classic 6-2 (4-0). Gól: Bazsó Á. 3, Varga A., Egyed A., Berta M., ill. Hende T. 2. MAMutok–Váci FC 4-2 (2-1). Gól: Vidos D. 2, Jónás K., Varga N., ill. Horváth H. 2. Szombathelyi Energia SE–Füles FC 5-2 (3-1). Gól: Farkas A. 3, Farkas E. 2, ill. Derdák D., Kiss B. Intersport Szombathely–Nyugodt Kanok 14-4 (11-1). Gól: Zab M. 6, Komoróczi B. 4, Horváth Z. 2, Horváth T. 2, ill. Haraszti P. 2, Magyarfalvi M., Pék A. Alcatraz-ROOT 2005 Bt.–Unixkornis 1-8 (1-1). Gól: Teráz N., ill. Dienes A. 3, Szabó B. 2, Kovács Z., Agárdi I., Horváth Á. Vegyeszöldség–Humbuk 4-8 (1-4). G.: Németh E., Márkus N., Tóth G., Márkus Sz., ill. Balikó Á. 2, Bazsó Á. 2, Varga A. 2, Berta M., Dobos D. Tűzoltóság–Szombathelyi Energia 4-13 (2-4). G.: Horváth B. 2, Iszak G., Sági A., ill. Farkas E. 6, Farkas A. 4, Kovács E.3

Concordia Üzemanyagkutak Kft. öregfiúk o.: Grund FC–Hördögök 4-2 (1-0). Gól: Bársony P. 3, Kovács P., ill. Geröly Á., Szakács Sz. Carpolir FC-Váci Ászok–Acsád Old Boys 2-2 (1-0). Gól: Weisz Gy., Hentsey P., ill. Németh P., Katona I. Tenisz FC–Young Boys 3-4 (3-1). Gól: Mihók Cs. 2, Enzsöl G., ill. Kárász F., Nagy Z., Móricz P., Kovács G. Aptív Öregfiúk–Vasi Korall Kft. 4-3 (1-1). Gól: Serman P. 2, Hets Z., Molnár J., ill. Neczpál G., Varga A., Tóth P. Falco-Piac Café–Jumbo Intertrans Százhold 1-1 (1-0). Gól: Németh R., ill. Sánta Z. Old Time PP Trans–Újrakezdők 7-1 (3-1). Gól: Molnár R., Németh J., Badics T., Tóth P. 4, ill. Horváth G. Savaria Honvéd–Arborétum Herény 3-2 (0-1). Gól: Liszkay G. 2, Sarang P., ill. Bochnak R., Romsics A. Acsád Old Boys–Arborétum Herény 5-1 (3-1). Gól: Katona I. 2, Varga Sz., Takács K., Szalai Z., ill. Katona Z.

Akmé Kft. szenior o.: Savaria Honvéd Senior-Inter–Hami 6-1 (4-1). Gól: Spaits S. 3, Gálos Zs. 2, Sarang P. ill. Bodor Z. Palatinus-Oldtimerfarm–Vörös Proletár 3-0 – mérkőzés nélkül. Rém Dream Team Senior–Luce Innocente 3-7 (2-1). Gól: Szabó M. 2, Bársony P., ill. Tóth Gy. 3, Németh J. 3, Ekler J. Borbarátok SC–Profit-Adó Bt. 9-0 (7-0). Gól: Liszkay G. 3, Borsos Z. 3, Kiss L. 2, Szkurszky P.