Vas megyei éremeső a tenisz-diákolimpián

A 19 Vas megyei csapat összesen hét érmet, kettő aranyat, kettő ezüstöt és három bronzot nyert a tenisz-diákolimpia országos döntőjében.

A balatonboglári döntőre hat vasi iskola kvalifikálta magát. Újításnak számított, hogy idén először minden korcsoportot A és B kategóriára bontottak. Az A kategóriában azok indultak, akik rendelkeznek versenykártyával, míg a B-ben azok, akik nem. Az országos versenyre az ország szinte minden pontjáról érkeztek csapatok, Budapest és Pécs után Szombathely adta a legtöbb résztvevőt. A nagy és erős mezőnyben a vasiak kiválóan szerepeltek, már a nyitónapon két országos bajnokcsapatot avathattak, illetve szereztek még egy ezüst- és két bronzérmet is. A sikerszéria folytatódott, a döntő többi napján is jutott egy-egy érem a vasiaknak. Megyénk iskolái közül a Gothard három, a Bolyai és a kőszegi Árpád-házi pedig kettő-kettő érmet gyűjtött, de a Paragvári, a Zrínyi és a Reguly csapatai is a mezőny első felében zártak.

A Vas megyeiek eredményei. I. korcsoport. Fiú. Piros pálya, A: 1. Bolyai (Neuwirth Dávid, Hérics Bence Botond), 3. Gothard (Kasza Dániel, Grastyán Gellért). Narancs, A: 5–8. Gothard (Varga Ábel, Grastyán Áron, Grastyán Márton). Zöld, A: 5–8. Bolyai (Kovács Péter, Németh Zoárd, Dercsár-Kovács Mátyás). Zöld, B: 5–8. Paragvári (Dosztán Dániel, Pozsonyi Koppány). Lány. Piros, B: 1. Gothard (Komondi Hanga, Lőrincz Nadin, Rácz-­Racker Dorka). Narancs, B: 3. Árpád-házi, Kőszeg (Bariska Fruzsina, Jelencsics Aliz). Zöld, A: 2. Gothard (Neuwirth Hanna, Balázsfalvi Noémi, Mayerhoffer Kamilla). II. kcs. Fiú, A: vigasz 3. Bolyai (Horváth Flórián, Horváth Noel). Lány, A: 5–8. Paragvári (Horváth Hanga, Sipőcz Réka). III. kcs. Fiú, A: 3. Árpád-házi (Vágfalvi Simon, Markovics Móric), 5–8. Gothard (Varga Zsombor, Pfister Bálint). Lány, A: vigasz 3. Gothard (Tóth Karola, Feltóti Bianka). IV. kcs. Fiú, A: vigasz 3. Zrínyi (Mayer László, Benke Viktor). Lány. B: 5–8. Bolyai (Hajdu Szonja, Kovács Borbála). V. kcs. Fiú. A: 2. Bolyai (Németh Máté, Donázy Bence, Tájmel Kristóf).