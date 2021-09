Vas megyei foci: az utolsó percben mentett döntetlenre a Szentgotthárd és a Táplán – fotók, videó

Kellemes, nyárias időben játszották le a csapatok a 7. forduló mérkőzéseit a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány önmagából kikelve fenyegetett meg egy választópolgárt (videó)

Király SE–Rábapatyi KSK 3–0 (1–0).

Szombathely, 80 néző, vezette: Sebesi P.

Király: Horváth A. – Szalay, Auer, Kalmár (Vigh), Kudron (Vargyas), Fábián (Hegedűs), Devecseri (Kondákor), Halmosi, Kovács Á. (Kiss Á.), Németh D., Schimmer. Edző: Hegyi László

Rábapaty: Viczmándi – Csonka, Könczöl, Németh Z. (Piros), Németh G. (Horváth R.), Balhási (Dugovics), Horváth K., Nardai (Gosztolya), Tóth M., Szabó A., Csupor. Edző: Nagy Dániel

Gólszerzők: Schimmer, Halmosi, Németh D.

A Király egy masszív ellenféllel találta magát szemben. A Rábapaty küzdött, de gólt nem tudott szerezni, a szombathelyi egység viszont háromszor betalált, így értékes három pontot gyűjtött be a fordulóban.

CVSE-Vulkánfürdő–Körmendi Football Club 3–1 (1–1).

Celldömölk, 150 néző, v.: Bedi T.

CVSE: Osvald – Enyingi, Göntér, Szabó R., Marsai Má., Gorácz (Szuh), Keszei T. (Marsai Mi.), Gábor, Galovich, Keszei R. (Horváth E.), Kovács A. (Tóth D.). Edző: Kovács Balázs

Körmendi Football Club: Balogh ?. – Zsoldos (Tallósi), Lakosi, Buti (Németh B.), Köntés, Sály (Bita), Majtényi, László, Sipos, Török, Majczán (Tompa). Edző: Kurucz Ádám

Gólszerzők: Szabó R. (2), Szuh, ill. Majczán.

Remek első félidőt produkáltak a csapatok. Mindkét fél gólra törően és jól játszott. Gyors gólváltás után mindkét csapat megszerezhette volna a vezetést. A második félidőt aktívabban kezdte a Körmend, de a hazai gárda felvette a kesztyűt és fokozatosan átvette az irányítást, majd a maga javára fordította a jó iramú mérkőzést. A CVSE értékes győzelmet aratott a jól felkészített Körmend ellen.

Jánosháza VSE–Sárvár FC 2–2 (1–0).

Jánosháza, 100 néző, v.: Németh T.

Jánosháza: Tóth A. – Bognár, Virág, Sztojka (Székács), Kiss Á., Niksz (Szabó T.), Laczi, Büki, Nagy B., Balázsi (Benkő), Szabó L. Edző: Vágusz Arnold

Sárvár: Velladics – Kovács Bá., Horváth A., Fider, Tokaji, Potyi, Kovács Be., Czöndör (Tóth L.), Szabó B., Szemes (Ódor), Csákvári. Edző: Haraszti Zsolt

Gólszerzők: Niksz (2), ill. Csákvári (2).

A hazat csapat taktikusan és fegyelmezetten játszott, a vendégek csak büntetőkből tudtak gólt szerezni. Az utolsó tíz percben kiegyenlített volt a játék, bármelyik csapat megnyerhette volna a találkozót, de végül maradt a pontosztozkodás.

Kőszegi Lóránt FC–Haladás VSE- Zanati SE 0–1 (0–0).

Kőszeg, 250 néző, v.: Árpád A.

Kőszeg: Rákhely – Lintner (Csuka), Kovács D., Fehér A., Csák (Riegler), Prán, Réti (Molnár Cs.), Németh A., Kiss B., Fehér D., Németh M. Edző: Őri Gábor

Zanat: Luisser – Buzás, Szőts, Perger (Szakály), Pap (Németh G.), Ferencz, Szenczi (Maráczi), Iván (Varga Cs.), Péter, Machinek, Nagy B. Edző: Szenczi Imre

Gólszerző: Szenczi.

Rendkívül színvonalas mérkőzést hozott a két remekül felkészített csapat összecsapása. Mindkét csapatban bőven akadtak gyors játékosok, így lüktetett a játék, jó iramot diktáltak a felek. A Kőszeg kontrákra rendezkedett be, visszavonta védekezését, a labdát a vendégek birtokolták többet. A kapuk nem igazán forogtak veszélyben. A második félidőben is gyors ellentámadásokra épített a házigazda, ezekből többször megindultak, és veszélyes szituációkat teremtettek. Az első komolyabb lehetőség is a Kőszeg előtt adódott. Prán Adrián remek lövését bravúrral védte Luisser Márk, majd egy szögletet követően Réti Milán fejelt a felső lécre. A vendégek továbbra is mezőnyfölényben játszottak, ám nem igazán találtak rést a hazaiak masszív védelmén. A hajrában egy kontrát követően többször is visszapattant a labda a szombathelyiek elé, akik egy jól eltalált lövéssel meg is szerezték a vezetést, amely aztán a végső győzelmet is jelentette számukra.

Büki TK–Vasvár VSE 4–1 (1–1).

Bük, 80 néző, v.: Boda Gy.

Bük: Kamondi (Gábriel) – Németh T., Czirók, Wágner (Tóth B.), Kovács Z. (Kossuth), Resch, Németh G., Schimmer, Horváth Á. (Plenár), Komálovics (Czingráber), Németh Z. Edző: Marton Róbert

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Varga A. (Smolczer), Markó (Schermann), Berta, Vincze (Márton), Fülöp, Elekes, Dávid (Czövek), Réfi, Pálla (Hantó). Edző: Ifj. Sziffer István

Gólszerzők: Kovács Z. (2), Horváth Á., Komálovics, ill. Réfi.

A hazai csapat a kapkodó és türelmetlen játéka ellenére hamar vezetést szerzett. A Vasvár még a szünet előtt váratlanul kiegyenlített. A második félidőben nagyobb fokozatra kapcsolt a házigazda. A második és a harmadik találat megnyugtatta a bükieket, a negyedik gól után pedig már nem volt kérdéses a hazaiak győzelme a sportszerűen küzdő vasváriak ellen.

Egyházasrádóci SE–Szentgotthárdi VSE 2–2 (2–1).

Egyházasrádóc, 150 néző, v.: Szabó I. Z.

Egyházasrádóc: Gáspár – Kenesei (Halász), Péter, Vilics, Molnár L. (Molnár I.), Farkas P., Németh K., Mészáros, Molnár G. (Budai), Szendrődi, Krajczár. Edző: Simon Attila

Szentgotthárd: Kapui – Báger, Gerebics, Papp V. (Korpics), Kovács T., Nagy O., Dancsecz, Laczó, Gécsek, Sipos, Gyécsek. Edző: Crnko Bogdan

Gólszerzők: Péter, Farkas P., ill. Kovács T., Sipos.

Közepes színvonalú és iramú találkozón a vendégek szereztek vezetést egy áttörés után. A gól után a házigazda akarata érvényesült, ez két gólban is megmutatkozott. Megérdemelt előnnyel mehetett pihenni a szünetre a rádóci egység. A második félidő elején a hazaiaknak több ziccere is volt, ezekkel lezárthatták volna a találkozót, de az utolsó percben egy szabadrúgásgóllal egyenlített a Szentgotthárd, így meg kellett elégedniük az egy ponttal.

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Schott Lukácsháza SE 2–2 (0–1).

Táplánszentkereszt, 200 néző, v.: Mónos J.

Táplán: Gyécsek – Stieber, Karda, Vidák, Gombos (Horváth E.), Gyurcsányi (Fürdős), Németh B., Jantos, Huszár, Polgár, Horváth A. Edző: Borbás János

Lukácsháza: Molnár G. – Szentkúti, Gombás (Kovács Zs., Pungor), Lengyel (Németh N.), Osztrosits, Gugcsó, Németh R., Dan (Keresztényi), dr. László, Bősze, Németh Cs. (Takács). Edző: Sántha Szilárd

Gólszerzők: Horváth A., Németh B., ill. Keresztényi, Osztrosits.

A hazai csapat jól kezdett, a vezetést is megszerezte. De az örömet beárnyékolta, hogy az egyik kulcsjátékost sérülés miatt le kellett cserélni. A második félidőben tovább nőttek a gondok, újabb kényszerű cserét kellett eszközölnie a Táplánnak. A Lukácsháza ebben a játékrészben domináns szerepben volt, meg is fordította az eredményt. A hazaik nem adták fel, az utolsó percig küzdöttek és a végjátékban döntetlenre mentették a találkozót.

Vép VSE–Répcelaki SE-Sport36 1–2 (1–1).

Vép, 150 néző, v.: Kondor T.

Vép: Bezdi B. – Németh Á. (Varga O.), Czeglédi, Bezdi Sz. (Beke), Illés (Török), Szalai, Auer (Wágner), BALIKÓ, Takács, Dala, Németh M. Edző: Simon Miklós

Répcelak: Tóth J. – Tóth D., Palkó (Markó), De Paula, Antal (Németh B.), Verasztó, Prystupa, Ódor, Horváth T., Rácz, Tar (Sipos). Edző: Balassa Péter

Gólszerzők: Balikó, ill. De Paula, Antal.

Jól kezdte a mérkőzést a Vép, már a 4. percben előnyt szerzett egy szöglet után. Az első félidő 20. percétől a Répcelak akarata érvényesült, ennek eredményeként egyenlített is. Ezután főleg mezőnyben folyt a játék, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. A második játékrészt is jól kezdte a vépi egység, de a vendégek a hajrában egy tizenegyessel eldöntötték a találkozót és elvitték a három pontot Vépről

Tudósítók: Király Hegyi László, Celldömölk Kovács Balázs, Jánosháza Szűcs Dávid, Kőszeg Őri Gábor, Bük Marton Róbert, Egyházasrádóc Bali László, Táplán Borbás János, Vép Pajor Tamás

A 8. forduló párosítása: Vasvár-CVSE, Szentgotthárd-Király, Sárvár-Táplán, Lukácsháza-Répcelak, Haladás-Zanat-Jánosháza, Bük-Vép, Körmend-Egyházasrádóc, Rábapaty-Kőszeg