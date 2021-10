Vas megyei foci: hat gólt vágott a Zanat, nem okozott gondot a Királynak a Körmend – fotók, videó

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 9. fordulójában gólerősen játszott a Király és a Zanat, előbbi öt góllal, utóbbi hattal terhelte ellenfele kapuját.

Király SE–Körmendi Football Club 5–1 (2–0).

Szombathely, 100 néző, vezette: Kondor T.

Király: Király – Szalay, Auer, Subicz (Takács), Kudron (Kondákor), Reseterits (Kalmár), Fábián (Tamás), Devecseri, Halmosi, Németh D. (Czingráber), Schimmer. Edző: Hegyi László

Körmend: Balogh – Zsoldos (Krajczár), Lakosi, Buti, Köntés, Sály, Majtényi, László, Sipos (Bita), Majczán (Németh B.), Tompa (Török). Edző: Kurucz Ádám

Gólszerzők: Fábián, Szalay, Halmosi, Reseterits, Subicz, ill. Sipos.

A Király SE nehéz mérkőzésre számított, mert pontosan tudta, hogy a Körmend szervezettem játszik, és lendületes előre törései veszélyt jelenthetnek. A korai gól azonban megnyugtatta a házigazdát. Az első félidőben főleg mezőnyben folyt a játék, a Körmend nem jelentett igazi veszélyt ellenfele kapujára. A szünet után egyértelműen a szombathelyiek akarata érvényesült, beszorították saját kapuja elé a Körmendet. A helyzetek és azok kihasználása alapján is megérdemelt hazai győzelem született.

Répcelaki SE-Sport36–Sárvár FC 1–1 (0–0).

Répcelak, 200 néző, v.: Boda Gy.

Répcelak: Tóth J. – Palkó, Markó (Antal), De Paula, Verasztó, Ódor (Tar), Sipos, Horváth T., Rácz, Havasi, Prystupa. Edző: Balassa Péter

Sárvár: Viganó – Kovács Bá., Horváth A., Ódor, Fider, Tokaji, Potyi, Kovács Be., Szabó B., Szemes (Tóth L.), Csákvári. Edző: Haraszti Zsolt

Gólszerzők: De Paula, ill. Horváth A.

A találkozó vendég fölénnyel kezdődött, de ez meddőnek bizonyult. Egyik kapu sem forgott veszélyben. Negyedóra elteltével felébredt a répcelaki csapat is, több támadást vezetett. De összességében inkább a küzdelem dominált, a sárváriaknál volt többet a labda, de igazi gólhelyzetet nem tudtak kialakítani, mert a hazaiak védelme jól működött. A félidő végén óriási lehetőséget puskázott el a Répcelak. A fordulás után a Sárvár dominált mezőnyben, de helyzete továbbra sem igazán adódott. A vezetést a házigazda szerezte meg De Paula jóvoltából. Már-már úgy nézett ki, hogy a hazaiak meg tudják tartani az előnyt a lefújásig, de jött a hosszabbítás, és a 94. percben les gyanús góllal egyenlített a vendég.

Jánosháza VSE–Rábapatyi KSK 2–3 (1–1).

Jánosháza, 100 néző, v.: Papp Á.

Jánosháza: Pethő – Bognár, Péter, Virág (Szabó T.), Laczi, Kiss Á., Büki, Nagy B., Balázsi, Székács (Kecskés), Szabó L. Edző: Vágusz Arnold

Rábapaty: Király – Horváth K., Dugovics, Gosztolya, Szabó A. (Németh Z.), Csupor, Horváth R., Tóth M., Csonka, Németh G., Könczöl. Edző: Nagy Dániel

Gólszerzők: Szabó T., Kiss Á., ill. Dugovics, Csonka, Németh G.

Kiállítva: Balázsi (70., Jánosháza VSE).

Az első félidőben kiegyenlített játék folyt. A vendégek szereztek vezetést, de még az első játékrészben egalizált a Jánosháza. A második felvonáselején a rábapatyiak egy szerencsés góllal visszavették az előnyt, majd még egy gólt szereztek, ezzel már-már bebiztosították végső győzelmüket. Az utolsó percben még szépített a házigazda, de többre nem futotta, így pont nélkül zárta a fordulót a Jánosháza.

Kőszegi Lóránt FC–Szentgotthárdi VSE 1–3 (0–0).

Kőszeg, 100 néző, v.: Németh T.

Kőszeg: Németh M. – RÁKHELY, Lintner (Réti Ma.), KOVÁCS D., Toldi, Csák (Csuka), Prán, Réti Mi., NÉMETH A., Kiss B. (Fehér A.), Fehér D. Edző: Őri Gábor

Szentgotthárd: Kapui – Báger, Gerebics, Nyári (Sipos B.), Dancsecz, Laczó, Gécsek, Korpics, Nagy O., Sipos G., Gyécsek. Edző: Crnko Bogdan

Gólszerzők: Réti Mi., ill. Nagy O. (2), Gerebics.

Kiállítva: Toldi (80., Kőszegi Lóránt FC).

Támadó szellemben, aktívan kezdte a mérkőzést a kőszegi csapat, mezőnyfölényét azonban nem tudta gólra váltani. Ritkán forogtak veszélyben a kapuk. A fordulás után sem változott a játék képe. A hazaiak a kapujukhoz szegezték a Szentgotthárdot, meg is szerezték a vezetést. Két perccel később azonban egy szabadrúgást követően egyenlíteni tudtak a vendégek. Ez érezhetően megfogta a házigazdát. A folytatásban a gotthárdiaknak volt több helyzetük, ezek közül kettőt gólra is tudtak váltani. A kőszegiek dolgát egy általuk véleményesnek ítélt kiállítás is megnehezítette, ezzel együtt a vendégek taktikus, fegyelmezett játékkal megérdemelten gyűjtötték be a három pontot.

CVSE-Vulkánfürdő–Büki TK 3–0 (2–0).

Celldömölk, 150 néző, v.: Szabó III. Z.

CVSE: Osvald – Marsai Mi. (Szabó K.), Enyingi, Szuh, Szabó R., Marsai Má., Kovács A., Keszei T. (Tóth D.), Gábor (Göntér), Galovich (Horváth E.), Keszei R. Edző: Kovács Balázs

Bük: Kamondi – Németh G., Németh T., Czirók, Resch (Plenár), Csonka (Wágner), Schimmer, Kossuth (Horváth Á.), Komálovics, Németh Z. (Tóth B.), Taródi (Mercs). Edző: Marton Róbert

Gólszerzők: Marsai Mi., Enyingi, Keszei T.

Kiállítva: Komálovics (90., Büki TK).

Remekül kezdte a találkozót a Celldömölk, nyolc perc után két góllal vezetett, és uralta a mérkőzést. A félidő közepén magához tért a Bük, kiegyenlítetté vált a játék, de kevés helyzet alakult ki. A második félidőben a hazaiak már magabiztosan és helyenként jól is játszottak. Ennek eredményeként sikerült megszerezniük a harmadik, mindent eldöntő gólt. Ezután is támadásban maradt a CVSE, de újabb találatot már nem sikerült szereznie, pedig helyzetei megvoltak. A házigazda megérdemelten gyűjtötte be az újabb értékes három pontot.

Egyházasrádóci SE–Vasvár VSE 1–1 (0–0).

Egyházasrádóc, 100 néző, v.: Mónos J.

Egyházasrádóc: Vas – Péter, Vilics, Molnár L., Farkas P. (Simon), Németh K., Mészáros, Molnár G. (Kenesei), Krajczár, Halász (Molnár I.), Szendrődi. Edző: Simon Attila

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Varga A. (Márton), Gotthárd (Elekes), Berta, Vincze, Fülöp, Dávid (Smolczer), Réfi, Pálla (Czövek), Schermann. Edző: ifj. Sziffer István

Gólszerzők: Szendrődi, ill. Vincze.

Mindkét csapat számára fontos volt a találkozó, ez érződött a játékon is. A hazaiak kaptak előbb lábra, több helyzetük is volt, de a vasvári kaput nem tudták sikerrel bevenni. A vendégek csak Fülöp Milán egyéni akcióiban bízhattak. A második félidőre megváltozott a játék képe: most a vendégek voltak fölényben, egy szöglet után a vezetést is sikerült megszerezniük. A hazaiak a hosszabbítás során egyenlítettek, sőt a lefújás pillanatában egy száz százalékos ziccerük is volt, ez viszont kimaradt. Igazságos döntetlen született.

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Haladás Vse – Zanati SE 0–6 (0–2).

Táplánszentkereszt, 100 néző, v.: Szabó I. Z.

Táplán: Gyécsek – Karda, Vidák, Gombos, Neudl (Fürdős), Jantos, Polyák, Huszár, Manganelli, Polgár, Mikovics. Edző: Borbás János

Haladás-Zanati: Luisser – Buzás, Varga Cs., Perger (Szakály), Pap, Ferencz, Szenczi, IVÁN, Péter, Nagy B. (Baumgartner), Szőts (Kiss Z.). Edző: Szenczi Imre

Gólszerzők: Iván (4), Pap, Ferencz.

Továbbra sem volt könnyű helyzetben a Táplán, most is több meghatározó játékosát kellett nélkülöznie. A Zanat ráerőltette akaratát a házigazdára, így fölényes vendég siker született.

Vép VSE–Schott Lukácsháza SE 3–1 (1–1).

Vép, 100 néző, v.: Marácz Z.

Vép: Bezdi B. – NÉMETH Á., Varga O., Czeglédi, BEZDI Sz., Szalai (Wágner), Szijártó, BALIKÓ, Takács M., Dala (Pogácsás), Németh M. (Beke). Edző: Simon Miklós

Lukácsháza: Molnár G. – Szentkúti, Vörös, Takács (Lévai), Osztrosits, Gugcsó, Németh R., Dan, Keresztényi (Németh Cs.), dr. László, Pungor (Németh N.). Edző: Sántha Szilárd

Gólszerzők: Beke, Balikó, Bezdi Sz., ill. László.

Két pontokra éhes csapat nézett egymással farkasszemet a mély talajú pályán. A Vép egy formás támadás után előnyhöz jutott, ám nem sokkal később egyenlített a Lukácsháza. A második félidőben mindkét csapat előtt voltak lehetőségek, de kimaradtak. Úgy nézett ki, hogy döntetlennel zárul a találkozó, de a 88. percben a Vép tizenegyeshez jutott, amelyet Balikó Dániel magabiztosan érvényesített. A Lukácsháza mindent egy lapra tett fel, próbálkozott, de egy kontrából megszerezték harmadik góljukat a vépiek, ezzel megnyerték a találkozót a szervezetten játszó vendégek ellen.

Tudósítók: Király Hegyi László, Jánosháza Szűcs Dávid, Kőszeg Molnár Zoltán, CVSE Kovács Balázs, Egyházasrádóc Bali László, Táplán Borbás János, Vép Pajor Tamás

A 10. forduló párosítása: Vasvár-Király, Szentgotthárd-Jánosháza, Sárvár-Lukácsháza, Haladás-Zanat-Répcelak, Bük-Egyházasrádóc, Körmend-Kőszeg, CVSE-Vép, Rábapaty-Táplán