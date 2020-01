Vasárnap 14 órakor: Haladás–Szeged

A labdarúgó NB II. tavaszi első, 22. fordulójában vasárnap 14 órakor a Szombathelyi Haladás a Szeged Csanád-Grosics Akadémiát fogadja.

A kieső, 18. helyről várja a tavaszi rajtot a Szombathelyi Haladás együttese. A zöld-fehérek a télen öt játékost igazoltak, és Mátyus János személyében új tréner is érkezett. A vasárnapi ellenfél, a portugál Joao Pedro vezette Szeged Csanád-Grosics Akadémia a 13. helyen tanyázik. Az alföldieket erősíti több volt Haladás-futballista. Így Mohl Dávid, Tóth Máté, Gajdos Zsolt, Andorka Péter és a télen Zalaegerszegről igazolt Grumics Miroszlav is. Ősszel a két csapat 1-1-es döntetlent játszott egymással.

– Szerettem volna, ha Grumics hozzánk szerződik, talán a szurkolókban is szép emlékeket hagyott, de – noha tettünk neki ajánlatot – ő a Szegedet választotta – mondta Mátyus János, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – A Szeged jó és masszív csapat, a tabellán elfoglalt helye alapján nincs miért izgulnia, nyugodtan futballozhat. Bár ez közhely, de mi elsősorban nem velük foglalkozunk, hanem saját magunkra koncentrálunk. Ha úgy futballozunk, ahogy elvárom, és ahogy a játékosok ezt megértették az elmúlt négy hétben, akkor bárkivel is játszunk hazai pályán, van esélyünk. De ha az folytatódik, ami ősszel, akkor esélytelenek vagyunk. Sajnos sérülések nehezítik a dolgomat. Rózsa Dániel és Németh Márió visszatérésére még sokat kell várnunk, és Medgyes Zoltán sem bevethető. Bízom a fiúkban és az elvégzett munkában. Összeállítás: Verpecz – Schimmer, Jagodics, Devecseri, Németh Milán – Kiss B., Jancsó – Holdamp, Rácz, Bosnjak – Szalay.

A Haladásnak mindig is rengeteg szurkolója volt – most sincs másként. Más kérdés, hogy az eredménytelenség a nézőszámra is hatással volt – az őszi szezon végére szép lassan eltünedeztek a drukkerek a lelátókról. A játékosok feladata, hogy eredményes futballjukkal visszacsalogassák a lelátóra a nézőket. Ne felejtsük: noha tavasszal az NB I-ben szintén a kiesés ellen küzdött a csapat, mégis több ezren drukkoltak a csodaszép stadionban.

– Az előkészületi meccseken szerintem az országos átlag felett képviseltették magukat a szurkolók, amiből érezhető, hogy mindenki szereti a csapatot – mondta Keringer Zsolt, a Haladás Szurkolói Kör elnöke. – A Hali-szurkolók mindig ott voltak a csapat mellett a nehéz helyzetben, az elmúlt években sokszor bizonyították, hogy rajtuk nem múlik. Bízom benne, hogy tavasszal sokan kint leszünk, és segítjük a csapatot. Azonban ne feledjük Mátyus János szavait, most a csapatnak kell elsődlegesen bizonyítani a szurkolók felé, és visszaszerezni a bizalmat. Ezt a szurkolók a közösségi oldalakon jelezték is. A szurkolók hangulata enyhén szólva sem nyugodt, mert ilyen helyzettel nem számoltak, elég kemény munka kell ahhoz, hogy megmeneküljünk. Ám amíg élünk, remélünk, mi bízunk a bennmaradásban, ehhez azonban a csapatnak a pályán igen komoly teljesítményt kell letennie. Ami az új vezetést illeti, Séllei Árpád ügyvezető igazgató teljesen tisztában van azzal, hogy mit várnak a szurkolók. Részéről látjuk az erőfeszítéseket és az akaratot. Bízunk benne, hogy mindenki ugyanazt akarja, és együtt sikerülhet a bennmaradás.

Remélem, nem ragadunk be, és jönnek az eredmények. Így vasárnap mindannyian győzelmet várunk hazai pályán.