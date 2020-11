Vasárnap 17 órakor a Haladás a Szentlőrinccel csap össze

A labda­rúgó NB II 16. fordulójában vasárnap 17 órai kezdettel a Szombathelyi Haladás az újonc Szentlőrincet fogadja.

Négy veretlenül megvívott meccs után szerdán Csákváron 3-1-re kikapott a Szombathelyi Haladás. A vasiak máris javíthatnak, az újonc, 18. helyen álló Szentlőrincet fogadják vasárnap. A 2011/2012-es bajnokságban a Haladásban is futballozó, Marián Sluka vezette baranyaiak eddigi 15 bajnokijukból négyet megnyertek, két döntetlen mellett kilencszer kikaptak. Legutóbb két kiesési rangadót is elvesztettek – a Csákvártól odahaza 4-1-re, a DEAC-tól idegenben 1-0-ra vereséget szenvedtek. Viszont korábban legyőzték a Gyirmótot és nyertek Győrött is. A Szentlőrincet erősíti többek között a norvég–magyar kettős állampolgárságú korosztályos válogatott Torvund Alexander, a szombathelyi születésű Keresztes Bence, de Szentlőrincen futballozik a néhány éve a Haladásban próbajátékon szereplő Cenaj Drilon és a rutinos, NB I-es múlttal bíró támadó, Frőhlich Roland is.

– Nagyon szép időszakba rondított bele a csákvári meccs – mondta Mátyus János, a Haladás vezetőedzője. – Ilyenkor egy futballcsapatnak egy lehetősége van: mielőbb kijavítani a vereséget. Bármennyire is ezer sebből vérzünk, egy papíron nálunk gyengébb együttes ellen hazai pályán nyernünk kell. Azt cáfolom, hogy esetleg lebecsültük volna a Csákvárt, egyszerűen nem volt meg a stabil védekezés, ezt használta ki ellenfelünk. Sajnos a kieső embereket nem tudtuk pótolni, ezért kaptunk ki. Kulcskérdés, hogy a Szentlőrinc ellen sikerül-e helyettesítenünk őket. Ha igen, akkor nyerhetünk, amennyiben nem, akkor bajban leszünk. Tizennyolc-húsz éves fiatalokkal pótoljuk a hiányzókat. Csilus Tamás begyűjtötte ötödik sárga lapját, ezért nem játszhat, Tóth Dávid, Bosnjak, Schimmer, Devecseri és Farkas sérült.

A keddi kormányrendelet értelmében a koronavírus-járvány miatt csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el a szurkolók, tehát két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni. Emellett a közvetlenül egymás mögött lévő helyeken sem ülhetnek nézők. Azokat a székeket, amelyeken nem lehet ülni, a klub leszalagozza. Az A42, A43, B11, B31, B23, C33, C33, D11 szektorokban csak az oda szóló bérlettel rendelkező szurkolók foglalhatnak helyet – érkezési sorrendben. A többi szektorba lehet jegyet venni, a Haladás vezetői kérik, hogy a belépőjegyet vásárló szurkolók oda üljenek, ahova a jegyük szól A mérkőzés folyamán semmilyen ételt, italt nem lehet a nézőtérre felvinni. A stadionba belépéstől a távozásig kötelező a maszk viselése és az egymástól való másfél méteres távolság betartása. A pénztárak vasárnap 14 órakor nyitnak.