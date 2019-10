Vasárnap a Szombathelyi Haladás a Nyíregyházát fogadja

A labdarúgó NB II. 14. fordulójában vasárnap 17 órakor a Szombathelyi Haladás a Nyíregyháza Spartacus FC-t fogadja.

Két veretes múlttal, de kevésbé veretes jelennel rendelkező csapat csap össze vasárnap késő délután. A 15. Haladás ugyan két fordulóval korábban 1-0-ra nyert Putnokon a Kazincbarcika ellen, ám legutóbb – igaz, vitatható bírói döntéseknek is köszönhetően – 3-2-re kikapott a Vasastól. A vasiak így ismét visszaestek a hátsó régióba. A szombathelyi zöld-fehérek mögött két hellyel és két ponttal álló szabolcsiak legutóbbi négy meccsük közül hármat elveszítettek, egy döntetlent játszottak. Pedig a Nyíregyháza keretében olyan rutinos futballisták is szerepelnek, mint a korábbi FTC-kapus Jova Levente, a támadó Busai Attila, vagy éppen a Haladásban is megfordult, jelenleg Achilles-sérülése után lábadozó Gyurján Bence. A piros-kékeket erősíti az egykoron az Illés Akadémián nevelkedett Sinanovic Sinan is. Érdekesség, hogy eltiltása miatt nem ülhet a kispadon a nyíregyházi tréner, Zoran Szplisjak – helyette Lengyel Roland másodedző meccsel majd.

– Nehéz mérkőzés előtt állunk, de elsősorban magunkkal foglalkozunk, rajtunk múlik, milyen eredményt érünk el – mondta Supka Attila, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – Nyerni akarunk, de a győzelemhez elengedhetetlen, hogy ne kövessünk el olyan hibákat, mint legutóbb a Vasas ellen – ezek a megingások három pontunkba kerültek. Viszont örömteli, hogy a hozzáállással az utóbbi két bajnokin nem volt probléma. Tehát, ha kiküszöböljük a hibákat, és olyan mentalitással futballozunk, mint a Kazincbarcika és a Vasas ellen, eredményesek lehetünk. Márpedig nagyon nagy szükségünk van a pontokra, szeretnénk felzárkózni és végleg megszilárdítani helyünket a középmezőnyben. Jelen pillanatban ennél merészebb céljaink nem lehetnek – aztán meglátjuk, mit hoz a jövő. Rózsa Dániel sérült, és noha Bosnjak Predrag és Tóth Dávid már a többiekkel együtt edzett, még egyikük sem bevethető.

A stadion pénztárai 14.30-kor nyitnak.