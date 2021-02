Vasárnap este a Haladás a Vasast fogadja

A labdarúgó NB II. 24. fordulójában vasárnap 19.30-as kezdéssel (tv: M4 Sport) a Szombathelyi Haladás a Vasas FC-t fogadja.

A szombathelyi zöld-fehérek a tavaszi rajton hazai pályán 3-1-re kikaptak a Gyirmóttól, aztán múlt vasárnap javítottak, 2-1-re nyertek Szegeden, majd szerdán 1-0-ra győztek Pécsett a magyar kupában. Jó formában van tehát Mátyus János együttese. A 36 ponttal a hatodik helyen tanyázó vasiak vasárnap idei eddigi legerősebb ellenfelüket, az NB I.-es költségvetéssel, első osztályú minőségű játékoskerettel rendelkező Vasast fogadják. A 45 ponttal a második helyen álló angyalföldiek az idei első körben 3-2-re nyertek Csákváron, majd a Fáy utcában 3-0-ra verték a Szentlőrincet, a magyar kupából viszont kiestek, a Mol Fehérvár 2-1-re nyert az Illovszky-stadionban. A piros- kékek keretében olyan komoly NB I.-es múlttal rendelkező játékosokat találunk, mint Jova, Silye, Litauszki, Hidi, Pátkai, Szatmári, Feczesin, Balajti, Pekár vagy éppen a volt szombathelyi Radó András. Schindler Szabolcs vezetőedző együttese tehát jó nevekből áll, igaz, a Haladás keretében is több első osztályú múlttal bíró játékos szerepel. A vasiak ősszel az egyik legjobb játékukat nyújtva úgy játszottak 2-2-t a fővárosban, hogy a 81. percben Mocsi Attila és Csilus Tamás góljával még 2-0-ra vezettek. A Haladás már többször is megmutatta: papíron erősebb csapatokkal is felveszi a kesztyűt.

– Talán az őszi angyalföldi volt az eddigi legjobb meccsünk a bajnokságban – mondta Mátyus János, a vasiak edzője. – Ezúttal egy picit más a leányzó fekvése, akkor a Vasas rossz passzban volt, mi viszont akkor is jóban. Jelenleg a Vasas menetel a bajnokságban, minden bizonnyal fel is jut az első osztályba. A piros-kékek támadószekciója különösen erős, válogatott futballistákat is találunk a középpályán és a csatársorban. Persze mint minden csapatnak, nekik is akadnak gyenge pontjaik. Aki ismeri a másodosztály mezőnyét, tudja, mekkora különbség van a két csapat között – a Vasas ugyanis minden szempontból NB I.-es körülményekkel bír. De a pályán már oly sokszor eltüntettük a különbségeket, ugyanerre készülünk vasárnap is. A meccs toronymagas esélyese a Vasas, azt nem tudom megígérni, hogy pontot vagy pontokat szerzünk, de azt igen, hogy nehéz 90 perc vár rá. Biztató, hogy bár négy nap alatt két idegenbeli mecscset játszottunk, mindkettőt az utolsó percekben döntöttük el – ez egy edzőnek különösen örömteli, és jó visszacsatolása annak, hogy a csapat erőnlétével nincs probléma. Ettől függetlenül mivel vasárnap egy hét alatt már a harmadik mérkőzésünket vívjuk, fontos a regeneráció is. Tóth Dávid továbbra is sérült, az egyik legjobb formában lévő játékosunk, Németh Milán öt sárga lapja miatt nem szerepelhet.

Kiemelt képünkön: Bosnjak Predrag biztos pont a Haladás bal oldalán