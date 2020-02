Vasárnap Szolnokon szerepelnek a zöld-fehérek

A labdarúgó NB II. 23. fordulójában vasárnap 14 órakor a Haladás a Szolnoki MÁV FC vendége lesz.

Közvetlen riválisához látogat a 18. helyen álló Haladás: Mátyus János együttese az előtte egy pozícióval, a már bennmaradást jelentő 17. helyen tanyázó Szolnok otthonában lép pályára. A két csapat között öt pont a különbség. Csábi József alakulata a tavaszi nyitányon szabadnapos volt – a Haladás pedig gól nélküli döntetlennel kezdett a Szeged ellen. A szolnoki csapatban három exhaladásos futballistát is találunk. Tóth Benjamin a 2017/18-as idényben szerepelt zöld-fehérben, Tamás László ősszel, Novák Csanád pedig télen távozott Szombathelyről.

A szolnokiakat erősíti a 37 éves gólvágó, Simon Attila is. A kék-fehérek pontjaik (21) nagy részét a Tiszaligeti Stadionban szerezték, négy győzelem, egy döntetlen és öt vereség otthon a mérlegük. Ami a Haladást illeti, a Szeged elleni szezonnyitón a vasiak jól futballoztak, hátul stabilak voltak, viszont kevés ziccerükből egyet sem tudtak kihasználni. A vendégek dolgát nehezíti, hogy a múlt héten igazolt támadó, Tóth Barna öt sárga lapja miatt nem játszhat. Az őszi bajnokin a vasiak simán,

3-0-ra verték a Szolnokot.

– Úgy vélem, így elsőre a Szeged elleni mérkőzés nem volt rossz – mondta Mátyus János, a Haladás vezetőedzője. – Persze hiába játszottunk jól, maximálisan nem lehetünk elégedettek, mert nem nyertünk. Most olyan meccs következik, amelyen nincs apelláta, győznünk kell. Noha hosszú még a bajnokság és sok meccs van hátra, riválissal játszunk, így a szolnoki több lesz egy átlagos összecsapásnál. Ezt a játékosoknak is elmondtam az öltözőben – persze maguktól is pontosan tudják ezt. A szolnokiak jellemzően három belső védővel, öt bekkel állnak fel, masszív, harcos, szervezett csapat. Küzdeni tudásban és keménységben föléjük kell nőnünk – ez alap, nagy fájdalom lenne számomra, ha nem így történne. Minden pont számít, de mi most hármat akarunk szerezni.

Rózsa Dániel, Németh Márió, Medgyes Zoltán sérült, Tóth Barna eltiltott.

Várható összeállítás: Verpecz – Schimmer, Jagodics, Devecseri, Németh Milán – Szekér, Kiss B. – Holdampf, Rácz, Bosnjak – Szalay.