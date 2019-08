Vasi atléták a csapat-Eb-n

A válogatottba három Vas megyei versenyző került be: kalapácsvetésben a Szombathelyi Dobó SE két kiválósága, Gyurátz Réka és Halász Bence képviseli a magyar színeket, míg a 4×400 méteres férfiváltó tagja lesz Boda Boldizsár, a Haladás VSE futója.

A kalapácsvetők rajtlistája alapján mindkét dobónknak három-négy komoly ellenfele akadhat. A nők mezőnyében a nemrégiben 72,70 méteres egyéni csúcsot elérő, az idei világranglista 16. helyén tanyázó Gyurátz Rékának két nevesebb ellenfele lesz, az olimpiai hetedik fehérorosz Malyshik nyolcadik a világranglistán (72,70), a korábban vb-bronzot, kétszer Eb-ezüstöt is nyerő, olimpiai ötödik, de már 36 éves szlovák Hrasnová a 20. (72,04). A férfiaknál Halász Bence van a legjobb pozícióban, 78,27-os idei legjobbjával az ötödik, mögötte hatodik a norvég Henriksen (78,25), és a világ első húsz versenyzője között van a török Baltaci (11. 77,50), valamint szlovák olimpiai ötödik Lomnicky (14. 77,15) is.

– Nem a legjobb időpont ez erre a versenyre, hiszen a vb-re készülve már csak szeptember közepéig tudunk keményen edzeni, de megoldjuk –mondta elutazásuk előtt Németh Zsolt mesteredző. – Munkából megyünk, most nincs idő rápihenni a versenyre, de biztos vagyok abban, hogy mindkét versenyzőnk odateszi magát. Réka kisebb deréksérüléssel küszködik. Bence pénteken, Réka szombaton dob, vasárnap már edzünk. Amúgy nem könnyű verseny ez, hiszen maximum négyet dobhatnak a résztvevők, három sorozat után már csak egyet-egyet a legjobb négy helyen álló.