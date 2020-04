Vasi csapatok sorsát is befolyásolhatja a Magyar Tekézők Szövetségének döntése

A Balogunyom, a Csákány és a Perenye is feljuthat

A MATESZ a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati szigorítások függvényében május 15-én dönt arról, hogy lehet-e folytatni a tekebajnokságokat. Amennyiben nem, a csapatok véleményét (is) fi gyelembe veszik arról, legyenek-e kiesők, feljutók, hirdessenek-e hivatalos végeredményt vagy sem. A másodosztályt jelentő NB I-ben a 22 fordulóból 17-et lejátszottak, a 27 pontos Balogunyom jobb csapatpontjának köszönhetően vezeti a tabellát az ugyancsak 27 pontos Csákánydoroszló előtt. Bajnokság közben ugyanis a csapatpont rangsorol. Igen ám, de a bajnokság végén pontazonosság esetén már az egymás elleni eredmény dönt, márpedig a csákányiak ősszel a 9. fordulóban 7:1-re verték a balogunyomiakat – tehát, ha idő előtt befejeződne a bajnokság, elvileg ők jutnának a Szuperligába. Erre a balogunyomiak mondhatják: ez sem igazságos, hiszen ők még nem játszottak hazai pályán a Csákánnyal. – A jelenlegi helyzetben szerintem igazán jó döntést lehetetlen hozni – vélekedett Svajda Győző, a Balogunyom elnöke, edzője. – Elfogadjuk majd a szövetség határozatát, viszont egy dolgot nem szeretnénk.

Azt semmiképpen sem tartjuk elfogadhatónak, ha nem hirdetnek végeredményt. Ha nem tudunk tovább játszani, akkor is legyen bajnok, ezüstérmes stb. – még ha a gyakorlatban nem is jutnak fel és nem esnek ki a csapatok. De hirdessenek hivatalos végeredményt, ne tegyünk úgy, mintha ez a bajnokság nem lett volna – és mehet a kukába. Mert akkor mire fizettük a tagsági díjakat, a sportorvosi engedélyeket? Ezeket akár vissza is kérhetnénk. Fura egy helyzet, mert hiába vezetjük a tabellát, a csákányiak ősszel náluk megvertek minket, ki tudja, mit játszanánk a visszavágón. Lehet, hogy mi nyernénk, és akkor elhúznánk pár ponttal, de lehet, hogy ők, és akkor megelőznének minket a tabellán. Meglehetősen szkeptikus vagyok a folytatást illetően, zárt térben, 50-60 ember előtt nem hiszem, hogy lehetne tekemeccseket játszani. Ráadásul két hét felkészülés szinte

semmire sem lenne elég – kíváncsian várjuk tehát a döntést. – Úgy gondolom, a szövetség vezetőinek később kellett volna feltenni ezt a kérdést, mégpedig május 15-én, amikor kiderül, hogy lehet játszani vagy sem – mondta Musits József, a Csákánydoroszló elnöke. – A bajnokság háromnegyed része lement, ha nem lehet játszani, hirdessenek végeredményt. Más kérdés, hogy jelenleg nem tudni biztosan, azonos pontszámnál a csapatpontok vagy az egymás elleni eredmény számítana – még megy a vita. Az lenne a legjobb, ha a pályán dőlne el a bajnokság. Kérdés, hogy alakul addig a járványügyi helyzet, mennyire szigorú szabályok alapján játszhatnánk.

Nem tudni, a csapatpont vagy az egymás elleni eredmény rangsorol

Ha nem lennének túl szigorúak az előírások, csak játékosokkal, nézők nélkül talán le lehetne játszani a meccseket. Ennyi kihagyás után nehéz újrakezdeni, viszont mivel a veszélyhelyzet alatt egyik csapat sem tud edzeni, azonos szintről kezdenének az együttesek. Az NB II. nyugati csoportját öt fordulóval a vége előtt öt pont előnnyel vezeti a Perenye – biztos befutónak látszik. – Kezünkben van a bajnoki cím, számunkra rosszkor jönne, ha hivatalos végeredmény nélkül félbeszakadna a bajnokság – mondta Guttmann József, a Perenye tekeszakosztályának vezetője. – De akkor sem ijednénk meg, ha folytatni kellene a szezont; 15 meccsből 12-t megnyertünk, az öt ponttal mögöttünk álló Lovászit itthon fogadnánk – ezt a bajnokságot nem buknánk el. Molnár Roland, a perenyeiek játékos-edzője hozzátette: a szövetség megkeresésére azt válaszolták, ők befejezettnek tekintik a bajnokságot, és ősztől az NB I-ben folytatnák. Ehhez elsősorban négysávos tekepályát kell bérelniük, amihez rendezett anyagi körülmények, szponzorok szükségesek