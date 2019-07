Vasi futballisták az akadémián

Jól szerepeltek a magunk mögött hagyott korosztályos első osztályú bajnokságokban az Illés Akadémia-Haladás együttesei.

Az Illés Akadémia-Haladás együttesei közül a 16 csapatot számláló U14-es bajnokságban a nyolcadik helyen, a szintén 16 csapatos U15-ösöknél a kilencedik helyen végeztek a szombathelyiek. A nyolc gárdát felvonultató U16-osoknál és U17-eseknél egyaránt a hatodik pozícióban zártak a vasiak. A legidősebbeknél, a tavaly bajnoki címet nyerő U19-eseknél a nyolc gárda közül ötödik helyen zárt az Illés Akadémia-Haladás.

– A 2018–19-es szezon már a 12. volt az akadémia alapítása óta – mondta Bakos Roland, az Illés Akadémia-Haladás szakmai igazgatója. – A fiatalabbaknál, az U14-eseknél és az U15-ösöknél elsősorban nem az eredményesség a fő szempont, sokkal inkább az, hogy évről évre fejlődjenek a fiatalok. Persze a gyerekek számára fontosak az eredmények is, nézik a tabellát, figyelik a többi csapatot. Mi azonban kollégáimmal elsősorban a képzésre fektetjük a hangsúlyt. Ebben a korosztályban arra is oda kell figyelni, hogy villámgyorsan megnőnek, megnyúlnak a srácok, úgyhogy óvatosan kell terhelnünk őket – kicsit vissza kell vennünk a fizikai munkából. Így a koordinációjavítás is fő szempont, de ugyanolyan lényeges a mentális fejlesztés is. Ami az U16-os korosztályt illeti, a hatodik hellyel nem lehetünk elégedetlenek, ugyanakkor még ebben a korosztályban is másodlagos az eredményesség – a legfontosabb itt is az, hogy fejlődjenek a fiatalok. Az U17-esek hatodik helyen végeztek, fontos volt, hogy megtartsák tagságukat – ez sikerült. Noha az U19-es csapatunknak nem sikerült megvédenie tavalyi bajnoki címét, az ötödik hely is nagyon jó eredmény. A keret döntő része vasi fiatalokra épül, márpedig Vas megye kis megye, kisebb a merítési lehetőség. Ilyen téren nem versenyezhetünk a fővárosi akadémiákkal.

Az Illés Akadémia – alapítása óta – rengeteg tehetséget nevelt a magyar futball számára. Elég, ha Jagodics Márk,

Németh Márió, Tamás Krisztián, Jancsó András, Kovács István, Hegedűs János, Ugrai Roland és Kiss Tamás nevét említjük. Kuriózum, hogy a legutóbbi bajnokságban három akadémiai kapus is külföldre igazolt.

– Az Illés Akadémia munkáját minősíti, hogy három kapusunkat is külföldi együttesek szerződtettek, ráadásul valamennyi komoly bajnokságban szerepel – folytatta Bakos Roland. – Az U16-os Senkó Zsombor a Juventushoz, az U17-es Hegyi Krisztián a West Ham Unitedhez, míg az U19-es Kiss Ágoston az Arminia Bielefeldhez igazolt. Nemcsak kapusaink, mezőnyjátékosaink iránt is élénk az érdeklődés, nem utolsósorban a korosztályos válogatottakban követik nyomon teljesítményüket. Büszkék vagyunk arra, hogy akadémiánkon 75 százalék feletti a vasi születésű futballisták aránya, a többiek pedig a szomszédos megyékből érkeztek. Ez nagy szó, hiszen Vas megye lélekszámát tekintve a harmadik legkisebb megye. Az elmúlt szezonban is sok játékost adtunk a különböző korosztályos válogatottakba, a jövőben is örömmel engedjük el fiataljainkat a válogatott csapatokhoz – mindig öröm, ha Illés Akadémia-játékost látunk piros-fehér-zöld szerelésben.

Az Illés Akadémián változott a szakmai stáb, ősztől a következőképpen alakulnak az egyes korosztályok edzői. Tóth Zsolt (U14), Horváth András (U15), Sátori Barnabás (U16), Németh Richárd (U17), Oross Márton (U19).