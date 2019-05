Vasi horgászok egyéni és csapatbajnoksága

Az Abért II.-tó adott otthont a 2019. évi megyei egyéni és csapat horgászbajnokságnak.

A kétfordulós hagyományos erőpróbán a 35 versenyző összesen 1608 kg halat fogott, mely az első nap 15 kg átlagfogást jelentett, míg másnap már 30 kilót. Egyéniben a felnőttek között a kiváló eredményt nyújtó Török Zoltán (Elektromosok) nyert 60 680 gr fogással, míg az ifiknél a 44 840 gr-ig jutó Misák Norbert (Bük) remekelt. A csapatoknál az Elektromosok SHE I. (264 690 gr) megvédte tavalyi címét.

Megyei bajnokság, végeredmény, egyéni felnőtt: 1. Török Zoltán (Elektromosok SHE I.), 2. Csizmazia Attila (Körmendi Munkás HE), 3. Balázs Róbert (Vas Megyei Savaria SHE). Utánpótlás: 1. Misák Norbert (Büki HE), 2. Szilágyi Levente (Elektromosok SHE I), 3. Borsos Tamás (Spartacus HE). Csapat: 1. Elektromosok SHE I. (Tordai Gábor, Varga Bálint, Török Zoltán, Hajba Gábor, Szilágyi Levente), 2. Vas Megyei Savaria SHE (Szántó László, Nagy András, Takács Tamás, Balázs Róbert, Németh Richárd), 3. Elektromosok SHE II. (Tordai József, Horváth Zsolt, Kovács Péter, Magyar László, Bicsák Barnabás).TG