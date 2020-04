Vasi országos csúcstartók

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) négy korosztályban tart nyilván országos csúcsokat. A listákon 11 olyan atléta neve szerepel, aki Vas megyei színekben ért el ma is élő magyar rekordot – összesen harmincat.

A MASZ abszolút, utánpótlás (U20), junior (U20) és ifjúsági (U18) korosztályban tart nyilván szabadtéri és fedett pályás országos csúcsokat. Jelenleg tíz felnőtt rekord fűződik Vas megyei atléta nevéhez, valamennyi az ezredforduló környékén született. Három férfi dobószámban három Haladás-versenyző a rekorder, súlylökésben Kiss Szilárd, diszkoszvetésben Fazekas Róbert, kalapácsvetésben Annus Adrián. Országos csúcsrekorder a középtávfutásban a nagy sikereit szintén zöld-fehér színekben elérő Varga Judit, a felnőtt korosztályban hat, az utánpótlásban négy számban övé a legjobb magyar eredmény ma is. Női 10 000 méteren Kálovics Anikó 2003-ban elért rekordját sem tudta még senki túlszárnyalni, de él még két juniorrekordja is 15 kilométeren és félmaratonon. A kalapácsvetés londoni (2012) olimpiai bajnoka, Pars Krisztián az U23-as korosztályban őriz egy 2004-es rekordot. Dobó SE-s klubtársa, Halász Bence öt korosztályos rekord gazdája, kettőnek az U20-as, háromnak pedig az U18-as korosztályban. Érdekesség, hogy utóbbiban nemcsak kalapácsvető-, hanem fedett pályás súlylökőcsúcsot is tart.

A szintén tokiói olimpiai kvótás Gyurátz Réka csak a felnőttek között nem tart (még) országos csúcsot. Az U23-asoknál, a junioroknál és az ifjúságiak kétféle szerével sem tudták eddig túlszárnyalni. Egy-egy korosztályos országos csúcs őrzi ma is az U20-as válogatott váltó tagjaként Móricz Bálint, a diszkoszvető Horváth Attila, a kalapácsvető Horváth József, valamint a 100 m gátas Juhász Lilla nevét. Nem hivatalos rekord, de legjobb magyar ifjúsági fiú eredményként tüntetik fel fedett pályán Kasper István 110 m gáton elért legjobbját.

A legszakállasabb vasi érdekeltségű országos csúcs a később, 1993-ban diszkoszvetésben felnőtt világbajnoki bronzérmet is szerző Horváth Attiláé, az U18-as korosztályban 1983 óta nem tudták az eredményét megfejelni. A legfiatalabb rekord pedig Gyurátz Rékáé, 2018-ban dobta a női U23-as kalapácsvetők 72,52 méteres országos csúcsát.

Mindenképpen említést érdemel egy egyesületi rekord, amelyet 1979-ben (!) futott a Haladás VSE junior női 4×400 méteres váltója. A kvartett tagjai Bangó Éva, Treiber Zita, Varga Judit és Gőcze Andrea voltak.

Vas megyei atléták jelenleg is élő országos csúcsai. Abszolút, férfi. Súlylökés: Kiss Szilárd (Haladás VSE) 20,56 méter (2002). Diszkoszvetés: Fazekas Róbert (Haladás) 71,70 (2002). Kalapácsvetés: Annus Adrián (Haladás) 84,19 (2003).

Női. 800 m: Varga Judit (Haladás) 1:59,46 perc (2003). 1500 m: Varga Judit 4:01,26 (2002). 1 mérföld: 4:28,42 (1999). 10 000 m: Kálovics Anikó (Haladás) 31:40,31 (2003). Fedett pálya, női. 800 m: Varga Judit 2:01,80 (1999). 1000 m: 2:40,16 (1999). 1500 m: 4:06,04 (2004).

Utánpótlás (U23). Férfi. Kalapácsvetés: Pars Krisztián (Dobó SE) 80,90 (2004). Női. 800 m: Varga Judit 2:01,18 (1998). 1000 m: Varga Judit 2:39,18 (1997). Kalapácsvetés: Gyurátz Réka (Dobó SE) 72,52 (2018). Fedett pálya, női. 800 m: Varga Judit 2:02,05 (1998). 1000 m: Varga Judit 2:41,61 (1998).

Junior (U20). Férfi. Kalapácsvetés (7,26 kg): Halász Bence (Dobó SE) 73,97 (2016). Kalapácsvetés (6 kg): Halász Bence 82,64 (2016). Fedett pálya. 4×400 m: U20 válogatott 3:17,19 (2014) – Móricz Bálint (Haladás). Női. Kalapácsvetés: Gyurátz Réka 70,39 (2015). 15 km utcai: Kálovics Anikó (Szombathelyi TK) 52:39 (1996). Félmaraton: Kálovics Anikó 1:18:50 (1995). Egyesületi rekord, 4×400 m: Haladás VSE (Bangó Éva, Treiber Zita, Varga Judit, Gőcze Andrea) 3:45,4 (1979).

Ifjúsági (U18). Fiú. Diszkoszvetés (1,5 kg): Horváth Attila (Haladás) 68,48 (1983). Kalapácsvetés (7,26 kg): Halász Bence 68,55 (2014). Kalapácsvetés (6 kg): Horváth József (Haladás) 77,03 (2001). Kalapácsvetés (5 kg): Halász Bence 87,16 (2014). Fedett pálya. Súlylökés (5 kg): Halász Bence 18,98 (2014). Lány. Kalapácsvetés (4 kg): Gyurátz Réka 65,01 (2013). Kalapácsvetés (3 kg): Gyurátz Réka 76,64 (2013). Fedett pálya. 60 m gát: Juhász Lilla (Haladás) 8,62 (2010). Legjobb magyar eredmény, Fedett pálya, ifjúsági fiú. 110 m gát (0,91): Kasper István (Kőszegi SE) 14,35 (2000).