Vasi sakkérmek a diákolimpiáról

Öt érmet hoztak az egyéni – amatőr és értékszámos – sakk-diák­olimpia országos döntőjéről a Vas megyeiek.

Több mint ötszáz diáksakko­zó ült asztalhoz az egyéni diák­olimpia miskolci országos döntőjében. Mind az amatőr, mind az értékszámos kategóriában hat-hat fiú és lány korcsoportban dőltek el a helyezések – a legtöbb csoportban kilencfordulós svájci rendszerben. Akadt 30 fős mezőny – az amatőr fiú II. korcsoportban – a megyei győztesekkel, budapesti 1–5. helyezettekkel, tavalyi bajnokkal és meghívottakkal, de a legkisebb lányoknál az értékszámos kategóriában csupán egy induló volt.

Vas megyéből húszan szálltak harcba, nyolc sakkozó tudott az élmezőnyben, az oklevéllel is járó 1–8. helyen végezni. Az amatőr kategóriában egy aranyat és két bronzot is ünnepelhettek a vasiak. A IV. korcsoportos Hortobágyi Tamara, a Boldog Brenner iskola diákja 8 ponttal hódította el a diákolimpiai bajnoki címet – idén második országos aranyát nyerte, hiszen a csapat-diákolimpián győztes felső tagozatos Brenner együttesének is tagja volt. Szépen csillogó bronzérmet szerzett a II. korcsoportos lányoknál Szigeti Réka a szombathelyi Bercsényi iskolából 6,5 ponttal. A VI. korcsoportos fiúknál egyaránt 7 pontja volt az első három helyezettnek.

A holtversenyszámítás a riválisoknak kedvezett, az V. korcsoportban címvédő Pethő Botond, a celldömölki Berzsenyi gimnázium tanulója nyakába ezúttal bronz­érem került. Az élmezőnyben végzett még Varga Gréta (Bolyai) – 4,5 ponttal ötödik lett a IV. korcsoportos lányoknál, az V. korcsoportban Németh Zsófia Peónia (Bolyai) 6 ponttal a negyedik helyen zárt. A II. korcsoportos fiúk népes mezőnyében Szabó Gergő (Brenner) 5,5 pontot gyűjtve a nyolcadik helyen végzett.

Az értékszámosoknál az V. korcsoportban Gömböcz Zsófia, a sárvári Tinódi gimnázium diákja 2000 Élő-pontjával második volt a rajtlistán, a végelszámolásnál azonban sikerült megelőznie legnagyobb ellenfelét is, csupán fél pontot vesztett – egyetlen döntetlenjét éppen a szentendrei Kovács Judit ellen érte el –, 8,5 ponttal lett aranyérmes. Borhy Marcell a szombathelyi Zrínyi iskola színeiben tavaly a III. korcsoportban diákolimpiai bajnoki címet szerzett. Most, egy korosztállyal feljebb lépve, a IV.-ben 2237 Élő-ponttal a negyedik helyről várta a versenyt. A kilenc forduló során 7 pontot ért el, és ezzel az ezüstérmet érdemelte ki.