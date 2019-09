Vb előtt Ligeti Dániel és ifj. Veréb István

Hamarosan a szabadfogásúak következnek a kazahsztáni olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon, ahol szőnyegre lép a Haladás VSE két válogatottja, Ligeti Dániel (125 kg) és ifj. Veréb István (86 kg) is.

Az ötfős magyar szabadfogású válogatottnak a két legtapasztaltabb tagja a két Haladás VSE-s birkózó. A 30 éves Ligeti Dániel egyszeres Eb-ezüst-, kétszeres bronzérmes és most negyedik olimpiájára hajt. Bár az idei Eb és az Európa Játékok sem sikerült igazán a számára, komoly nemzetközi versenyeken végzett dobogós helyen, megmutatva, hogy továbbra is a világ élmezőnyéhez tartozik.

– A kötöttfogásban való tavalyi kirándulásom után mélyponton voltam, nagy utat tettem meg, hogy most azt mondhassam, minden rendben a felkészülés finisében, minden a tervek szerint alakult – mondta Ligeti a vasárnapi indulásuk előtt. – Ebben az évben ennek a világbajnokságnak rendeltem alá mindent, sok edzőtáborban és sok versenyen is voltam. Januárban Dagesztánban, többször Lengyelországban, Ukrajnában – mindig akadt olyan külföldi edzőpartner, akivel kemény meccseket lehetett vívni. A versenyeken ugyan akadtak hibák, de szereztem nagy skalpokat is. Sokat dolgoztam, majd kiderül, mire lesz elég. A legfontosabb az volna, hogy ne tartsak senkitől. Ha el tudom hinni, hogy bárki ellen képes vagyok nyerni, akkor elérhetem a célomat. Persze ez nem lesz könnyű, hiszen a 125 kilóban nyolc-tíz ember pályázik a dobogóra és a mezőny fele kvótát jelentő 1-6. helyekre.

A néhány hét múlva 32 éves ifj. Veréb István egyszeres világ- és háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes. Ő is háromszoros olimpikon, és visszatért a 86 kilogrammos súlycsoportba, hogy a negyedik ötkarikás játékokra is legyen esélye. Ugyanis a legutóbbi Eb-bronzát, idén áprilisban a 92 kilóban szerezte – de ez nem olimpiai súlycsoport.

– A tavalyi világbajnokság után úgy gondoltam, nincs értelme tovább erőltetni a 86 kilót, a fogyasztást, és az Eb-n egy súllyal feljebb sikerült érmet szereznem. De néhány ember, akinek fontos a pályafutásom, győzködött, hogy bánni fogom, ha nem próbálom meg a tokiói olimpiát. Profi dietetikusok véleményét is kikértem, azt mondták, a súlyom nem lehet akadály. A klubnak is az a legjobb, ha újra lesznek olimpikonjai, és ehhez Bokor Zsolttól minden segítséget meg is kapok. Minden mást háttérbe szorítva júniusban kezdtem készülni újra a 86 kilóra. Magabiztosan nyertem meg a szövetségi kapitány által kiírt válogató versenyt – mesélt az előzményekről Veréb István. – A súlyomat fegyelmezettebb hozzáállással sikerült 89-90 kg-on tartani, ami lényegesen kevesebb az eddigieknél. Az edzőtáborok Magyarországon, kétszer Lengyelországban aztán Kijevben jól sikerültek. A 86 kilóban idén csak egyetlen versenyem volt, abból talán lehetett volna több is. De legalább a sérülések elkerültek. Kvótáért megyek a vb-re, bár a 86 kg a legerősebb súlycsoport; és tovább erősödött azzal, hogy újabb nagyon erős birkózókat honosítottak különböző országok. Például már San Marinónak is van Európa Játékok-bronzérmese. Nagyon kiegyenlített a mezőny, 15-20 versenyző között dőlhet el a kvóták, illetve érmek sorsa. Teljes erőmmel azon leszek, hogy az enyém legyen az egyik kvóta.

A 125 kilósok versenyét pénteken és szombaton, a 86 kilósokét szombaton és vasárnap bonyolítják le Nur-Szultanban (korábban Asztana), Kazahsztán fővárosában.