Véget ért a kézilabdaszezon – Nincsenek bajnokok, kiesők és feljutók sem

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége befejezettnek nyilvánította a 2019/2020-as szezont – kiesők, feljutók, bajnokok nem lesznek.

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöksége csütörtökön a koronavírus-járvány miatt befejezettnek nyilvánította a 2019/2020-as idény valamennyi, az MKSZ és a megyei szövetségek által kiírt bajnokságot és kupasorozatot. A döntés értelmében a felfüggesztett idény kapcsán helyezéseket nem állapított meg a szövetség. Mindez azt jelenti, hogy sem a bajnokságoknak, sem a Magyar Kupának, sem a Liga Kupának nincsenek győztesei és helyezettjei a 2019/2020-as idényben, így nincsenek kieső és feljutó csapatok sem, az európai kupaindulásra pedig azok a klubok jogosultak, amelyek azt a 2018/2019-es bajnoki helyezéseikkel kivívták.

Az NB I-es női kézilabda-bajnokság befejezésekor a 14 csapatos csoport 11 helyén álló újonc Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia (hat győzelem, egy döntetlen, 11 vereség) tehát jövőre is az élvonalban szerepelhet. A klub második számú csapata, a saját nevelésű játékosokat szerepeltető SZKKA U19 négy győzelemmel, 12 vereséggel az NB I/B-s bajnokságban az utolsó előtti, 11. pozíciót foglalta el – a fiatalok jövőre is nekifuthatnak a másodosztály küzdelmeinek.

– Üdvözöljük és elfogadjuk a szövetség döntését – mondta Pődör Zoltán, az SZKKA klubvezetője. – Innentől gőz­erővel a következő szezonra koncentrálunk – sok munka vár ránk, de most kaptunk elegendő időt. Jövőre ismét ott leszünk a világ egyik legerősebb bajnokságában, valamint az NB I/B-ben is tovább harcolhatunk. Ami szép, ugyanakkor nehéz feladat.

Az NB II-es női kézilabda-bajnokságban az éllovas Büki TK gárdáját érinti a legfájdalmasabban az MKSZ döntése, hiszen Bölöni Roland parádés szezont teljesítő – 15 győzelmet arató, mindössze egy vereséget elszenvedő – csapata így nem juthat fel az NB I/B-be.

A Sárvárfürdő Kinizsi (10 győzelem, hat vereség) a harmadik, a Celldömölki VSE-Vulkán Fürdő (kilenc győzelem, hét vereség) a negyedik, a Körmendi DMTE (négy győzelem, 12 vereség) pedig az utolsó, 12. helyen állt a tabellán. Az NB II-es férfiaknál a Szentgotthárd VSE gárdáját (6 győzelem, egy döntetlen, 8 vereség) a 12 csapatos rangsor hetedik helyén állt.

– Nem beszélek mellé, mellbe vágott az MKSZ döntése – fogalmazott Bölöni Roland, a Büki TK mestere. – Ezzel a döntéssel tulajdonképpen már egy megnyert bajnoki címet vettek el tőlünk – és az osztályváltás lehetőségét. Most érett volna be a kétéves kőkemény munka gyümölcse – rengeteg melót tettek bele a lányok ebbe a történetbe. A Büki TK idén ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját, ezzel a bajnoki címmel lett volna teljes a centenáriumi ünnepség. El vagyok keseredve, de el kell fogadnom az illetékesek döntését – és azt is belátom, hogy a jelenlegi egészségügyi helyzetben nem lehet emberéleteket kockáztatni. Most meg kell emésztenünk a történéseket, aztán majd leülünk és megbeszéljük a hogyan továbbot. Nagyon nehéz lesz ismét nekifutni az NB II-nek…

A Zala megyei női bajnokságban két vasi alakulat szerepelt. A Haladás VSE gárdája kiemelkedett a mezőnyből, éllovasként várta volna a bajnokság folytatását, jó esélye volt feljutni az NB II-be – így viszont nem válthat osztályt a zöld-fehér gárda. A Csörnöcs Gyöngye-Vasvár VSE az utolsó előtti, hetedik pozícióban fejezte be a szezont.

– Számunkra nem jött jól az MKSZ határozata, de ebben a helyzetben nem lehetett jó döntést hozni, az illetékesek az élet védelmét helyezték előtérbe, ezt pedig mindenkinek el kell fogadnia – vélekedett Mátés István, a Haladás VSE trénere. – Saját utánpótlásunkból építkezve, 16-17 éves lányokból sikerült egy ütőképes gárdát összehozni, amely gőzerővel robogott a bajnoki cím, az NB II. felé. Most így alakult, de fiatal, ráadásul fejlődőképes a csapatunk, folytatjuk a munkát a következő szezonban!