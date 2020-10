Véget ért a roncsderbibajnokság

Befejeződött a 2020-as roncsderbibajnokság – több vasi pilóta is éremmel zárta az összetett pontversenyt.

A koronavírus-járvány miatt rövidre sikeredett az idei szezon, mindössze négy futamot rendeztek. Nagypáliban, majd Csapodon kétszer, végül Rábatöttösön bőgtek fel a motorok. A kilenc egyesületet felvonultató mezőnyben az Autó Sport Klub Rum, az Auto-Crash Szombathely SE, az MJIPSZ Gérce és a Speed Car Auto Motor Sportegyesület Vép versenyzői képviselték a vasi színeket.

– Kicsit csonka lett az idei szezon, de legalább lehetett versenyezni – mondta Pintér Endre, az Auto-Crash Szombathely SE elnöke. – Késve tudtuk csak elkezdeni a szezont, és az eredetileg tervezett nyolc futam helyett csupán négyet rendeztek meg – ráadásul ebből kettőn meg kellett birkózni a kiadós esővel is. Minden tekintetben nehéz év van mögöttünk. Örvendetes viszont, hogy egyre nő a versenyzői létszám. Éppen ezért egy találkozóval, megbeszéléssel zártuk a szezont. A nagy versenyzői létszám miatt ugyanis a jövőre már más, gördülékenyebb szervezési, lebonyolítási formában versenyzünk majd. Természetesen örülök annak, hogy sok vasi pilóta lett érmes, és büszke vagyok az Auto-Crash csapatgyőzelmére – gratulálok minden vasi versenyzőnek, csapattagnak, segítőnek! Vélhetően igazságosabb lett volna, ha több verseny után hirdetünk végeredményt – de most be kellett érni ennyivel. Nagyon bízom benne, hogy jövőre rendeződik az egészségügyi helyzet, és sportágunkban is visszatér minden a rendes kerékvágásba.

Összetett végeredmény, szuperfutam: 2. Erős Zoltán (Gérce), 3. Komálovics Balázs (Szombathely). Széria nagy: 1. Sporeth Roland (Szombathely), 3. Szabó Zsolt (Szombathely). Széria kicsi: 1. Lakatos Róbert (Vép), 2. Erős Zoltán (Gérce), 3. Pfender Gyula (Szombathely). Széria közép: 1. Hajgató John George (Szombathely), 3. Csoknyai Levente (Szombathely). Lada: 1. Barbarics Benjamin (Vép). Női: 1. Dancs Gertrúd (Szombathely), 2. Szabó Zsoltné (Gérce). Ifi I.: 1. Bódi Bence (Rum).

Csapatverseny: 1. Auto-­Crash Szombathely SE 112 pont, 3. MJIPSZ Gérce 80, 4. Speed Car Auto Motor Sport­egyesület Vép 80, 9. Autó Sport Klub Rum 8.