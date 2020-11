Véget ért a városi kispályás focibajnokság

A 11. és a 12. hét mérkőzéseivel véget ért a 2020-as városi kispályás labdarúgó-bajnokság.

Concordia Üzemanyagkutak Kft. A csoport: Peakfitness FC–Szikla M.F.C 10-2 (5-2). Gól: Horváth G. 3, Molnár M. 3, Berta A. 2, Novák G., Marics G., ill. Muzsai K., Hancz L. Illés Akadémia Edzők–Interpapír FC 5-1 (2-0). Gól: Illés B. 2, Szabella O., Halmai R., Tóth M., ill. Wágner R.

Intersport Szombathely B csoport: Aptív–Rács SE 9-3 (3-3). Gól: Doma P. 4, Romer Z. 2, Polgár T., Németh G., Szita, ill. Dezső I. 2, Jóna A. Jóbarátok-Sopron Bank–Komvex 4-4 (1-1). Gól: Kudron D., Bárdics E., Kalmár G. 2, ill. Major Sz. 2, Sásdi D., Farkas G. Vasi Meteor–Hotel Textil Service 1-7 (1-4). Gól: Siklósi Sz., ill. Farkas E. 3, Pollák Z., Farkas A., Varsányi N., Janek D. THE 3RD TEAM–Boci Betérő&Liget Bowling 2-19 (1-6). Gól: Bedi T., Tóth G., ill. Tomor B. 13, Buday L. 2, Binger Á. 2, Könye M., Rácz M.

Hozer Kft. C csoport: OFFICE–LK Bulls 3-7

(2-5). Gól: Gyetvay G., Balázsy M., Sebestyén Á., ill. Takács S. 2, Szöts M., Lantos D., Ferencz Z., Kócs F., Berta A. Katona Pékség–Adriano 9-7 (5-3). Gól: Rosta A. 3, Pungor M. 3, Pungor Sz. 3, ill. Tóth M. 2, Horváth B. 2, Lajos Sz., Horváth E., dr. Zalán G. DPSE–Asztalon Villa FC 3-5 (1-2). Gól: Maurer M., Horváth P., Kovács A., ill. Hajdú K., Kálmán S., Saródi E., Török P.2 . Screen Works-Szikla–Adriano 10-1 (5-1). Gól: Gáspár W. 5, Laki M. 2, Somlai R., Szabó B., Ádám V., ill. Tóth M.

Gravitáció Kft. D csoport: Nyugodt Kanok–FC Classic 4-3 (1-3). Gól: Haraszti P. 2, Taródi D., Polgár B., ill. Gayer G., Kugler K., Kovács A. Humbuk FC–Unixkornis 2-2 (0-0). Gól: Bazsó Á. 2, ill. Horváth Á., Dienes A. Intersport Szombathely–Szombathelyi Energia SE 5-3 (3-1). Gól: Zab M. 3, Topor Zs. 2, ill. Farkas A., Farkas E., Kovács E. Váci FC–Nyugodt Kanok 4-0 (1-0). Gól: Katona Á., Szalai G., Molnár A., Antal P. FC Classic–Füles FC 4-3 (2-2). Gól: Hende T. 2, Tóth F. 2, ill. Kiss B. 2, Örkényi D. Alcatraz-ROOF-2005 Bt.–Vegyes-

zöldség 7-1 (2-0). Gól: Kajáry D. 2, Horváth Cs. 2, Nagy D. 2, Boros P., ill. Bonti T.

Concordia Üzemanyagkutak Kft. öregfiúk osztály: Hördögök–Újrakezdők FC 4-7 (2-4). Gól: Szakács Sz. 3, Smolczer I., ill. Papp Zs. 3, Kiss Z. 2, Benczik A., Horváth G. Young Boys–Carpolir FC-Váci Ászok 2-6 (0-3). Gól: Kárász F., Kovács G., ill. Weisz Gy. 2, Kovács Sz., Kovács L., Lajos Sz., Babos I. Old Time PP Trans–Vasi Korall Kft. 2-8 (2-3). Gól: Badics T., Németh J., ill. Fekete Z. 2, Lausch D. 2, Kopácsi S., Nagy A., Rajos A., Tóth P. Falco-Piac Café–Young Boys 20-1 (6-1). Gól: Németh R. 6, György T. 4, Pálmay T. 2, Németh Sz. 2, Héra Zs. 2, Huszár B. 2, Lengyel M. 2, ill. Küllős G. Tenisz FC–Acsád Old Boys 5-5 (3-2). Gól: Mihók Cs. 2, Somfalvi P. 2, Kelemen Gy., ill. Szalai Z. 3, Kovács J., Gosztom Cs. Grund FC–Savaria Honvéd 5-1 (1-1). Gól: Tóth G. 4, Béry K., ill. Liszkay G. Rém Dream Team–Arborétum Herény 3-4 (2-0). Gól: Sánta L., Horváth R., Csordás Zs., ill. Szemes L. 2, Nagy Z., Bochnak R. Falco-Piac Café–Palace Póker Club 6-3 (3-2). Gól: Pálmay T. 2, Németh R. 2, Fazekas B., Németh Sz., ill. Rátkai G. 2, Dejcsics R. Jumbo Intertransz Százhold–Vasi Korall Kft. 5-6 (2-4). Gól: Sánta R. 4, Nagy Sz., ill. Varga A. 2, Neczpál G. 2, Koczka I., Fekete Z. Grund FC–Újrakezdők 4-3 (2-0). Gól: Csiszár J. 2, Tóth T., Béry K., ill. Horváth G., Némethy B., Papp Zs. Savaria Honvéd–Hördögök 4-1

(2-0). Gól: Liszkay G. 2, Alföldi J., Németh L., ill. Kiss L. Old Time PP Trans–Palace Póker Club 0-4 (0-1). Gól: Rátkai G. 2, Hegyaljai M., Várkony Gy. Acsád Old Boys–Grund FC 4-2 (1-1). Gól: Gosztom Cs., Varga Sz., Németh S., Németh N., ill. Tóth G., Tóth T. Savaria Honvéd–Rém Dream Team 2-4 (1-1). Gól: dr. Kohuth V. 2, ill. Csordás Zs. 2, Borhy Sz., Keszey G.

Akmé Kft. szenior osztály: Rém Dream Team Senior–Borbarátok 2-2 (0-0). Gól: Horváth R., Keszey G., ill. Kiss R. 2. Savaria Honvéd Senior–Inter-Hami 2-2 (1-1). Gól: Spaits S. 2, ill. Kiss L., Bokor Z. Luce Innocente-Palatinus–Oldtimerfarm 3-1 (1-0). Gól: Tóth Gy., Rónafalvi R., Neizer P., ill. Magyar J. Vörös Proletár–Profit-Adó Bt. 2-3 (1-2). Gól: Pungor A., Marton Z., ill. Vargyas M. 2, Bereczki L.