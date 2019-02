Vélemények a Magyar Kupa döntője után

Dragan Alekszics, Gasper Okorn, Váradi Benedek és Kálmán László mondta el véleményét a kupadöntő után.

Dragan Alekszics, a Szolnok edzője: – Két kulcsemberünk, Kovács Péter és Strajinja Milosevics kiesésével szokatlan helyzetbe kerültünk. Ez a csapatból pluszenergiát, érzelmet, erőt szabadított fel. A fiúk meg akarták mutatni a sérült társaiknak, barátaiknak, hogy tudnak helyettük, értük is küzdeni. Óriási győzelmet arattunk!

Gasper Okorn, a Falco edzője: – Nagyon jól, óriási energiákat mozgósítva kezdett a Szolnok. Egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni ellenfelünkkel, az első pillanattól csak futottunk az eredmény után. A nagyszünetet követően aztán a fáradó szolnokiak adtak nekünk esélyt a felzárkózásra, de képtelenek voltunk élni vele. Rengeteget hibáztunk, csalódottak vagyunk.

Váradi Benedek, a Falco csapatkapitánya: – Sajnos ugyanaz történt, mint a tavalyi kupadöntőben: az Olaj nekünk esett, mi pedig ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Megpróbáltunk mindent, küzdöttünk, de semmi nem sikerült, rengeteget hibáztunk, sok labdát adtunk el, ziccereket, tiszta dobásokat rontottunk. A meccs nagy részében csak erőlködtünk.

Kálmán László, a Falco volt magyar bajnok, válogatott játékosa, csapatkapitánya: – Én is elutaztam Győrbe, szerettem volna ünnepelni a csapattal – nehéz volt a helyszínen megélni a történéseket. Az első két napon egy szervezett, harcias, jól játszó Falcót láttam. Úgy gondoltam, hogy most van esélyünk a kupagyőzelemre, hiszen a Szolnok a negyeddöntőben és az elődöntőben is szenvedett, ráadásul létszámgondokkal küszködött. De a döntőt már az első három-négy percben elveszítettük. A Szolnok mezőnyben és palánk alatt is jobb volt, ráadásul csapatként működött, volt vezére, több extrát nyújtó játékosa. Mi megilletődötten kezdtünk, és a folytatásban is inkább egyénileg próbálkoztunk. A Falco kénytelen volt végig futni az eredmény után, amit a Szolnok okosan kihasznált. Nem működött a mélységi játékunk, nem láttam betöréseket, kiosztásokat. Ehelyett távolról próbálkoztunk, pedig gyengén dobtuk a triplákat. Több érzelmet, akaratot vártam volna el a játékosainktól – ráadásul rutinos a keretünk. Nem tudom, hogy mi történt, de utólag már kár okoskodni. Természetesen ebből a mérkőzésből is lehet tanulni.