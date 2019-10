Veréb István műhelyének 300. magyar bajnoki címe

Remek teljesítménnyel szerzett országos bajnoki címet a még ifjúsági korú Nemes Bálint a junior birkózók szabadfogású országos bajnokságán.

A dunaharaszti országos bajnokságon csaknem 140 birkózó lépett szőnyegre, illetve engedéllyel indulhattak az ifjúsági korosztály legidősebbjei, a 17 évesek is. Közéjük tartozott Nemes Bálint, a Haladás VSE idén az ifjúsági vb-t és Eb-t is megjárt birkózója. A 70 kg-os súlycsoportban tízen indultak, Veréb István tanítványa egyike volt azon négy versenyzőnek, akiknek már a negyeddöntőbe jutásért is mérkőzniük kellett. Játszi könnyedséggel, ­9-0-s győzelemmel jutott túl első ellenfelén, a Sziget SC-s Zsivnovszkyn.

De a többi riválisa sem jelentett akadályt, egyetlen pontot sem tudtak elérni ellene. További három meccsét – a negyeddöntőben a kaposvári Fáth, az elődöntőben az ESMTK-s Horváth Gyula, a fináléban pedig a szintén ­ESMTK-s Tosmagi ellen – egyaránt pillanatok alatt, 10-0-s technikai fölénnyel nyerte. Nemes Bálintnak ez már a hatodik magyar bajnoki címe, és a hét végén újabbra van esélye a saját korosztálya ob-jén. Nagy mérföldkőhöz érkezett Veréb István, a HVSE vezetőedzője: tanítványai országos bajnoki címei közül Bálinté a háromszázadik.