Veréb István nyerte a Francia Nagydíjat

Megnyerte a Francia Nagydíjat a szabadfogásúak 92 kg-os súlycsoportjában ifj. Veréb István, a Haladás VSE válogatott birkózója.

Az első idei megméretése nemzetközi porondon volt a magyar szabadfogású válogatott keretnek; 11-en vettek részt az elmúlt hétvégén húsz nemzet birkózóit felvonultató Francia Nagydíjon. A magyarok egy arany-, egy ezüst-, két bronzérmükkel és két ötödik helyezésükkel a csapatversenyben a hatodik helyen zártak. A legeredményesebb magyar ifj. Veréb István, a Haladás VSE világ- és kétszeres Európa-bajnoki bronzérmese volt, aki elhagyva eddigi, 86 kilós súlycsoportját nagyszerűen, aranyéremmel debütált a 92 kg-osok között. Mind a négy mérkőzését magabiztosan nyerte: először U23-as válogatott honfitársát, Tóth Ben­degúzt győzte le 8-0-ra, majd az algériai Mohamed Fardjot 4-1-re. A román Michael Manea elleni találkozója 11-0-s technikai fölénnyel ért véget, végül az amerikai Timothy McCall elleni 4-0-s győzelemmel zárta nizzai szereplését.

– A 86 kilós súlycsoportot elengedtem, nem akarok többet fogyasztani. Még rosszabb lett, amióta a verseny napján, reggel van a mérés. Jobbnak láttam időben súlycsoportot váltani. Sok munka vár még rám, hogy a 92 kilóban is tudjak világversenyen kiemelkedő eredményt elérni, de ez a franciaországi próbálkozás azt mutatta, hogy jó úton járok. Ég és föld volt a kényszerű fogyasztás utáni és a mostani birkózásom között a különbség. Akkor nem tudtam megmutatni, mire vagyok képes igazán – magyarázta a súlycsoportváltás okait a HVSE 31 éves birkózója. – Nem egészen két hét múlva lesz az első szabadfogású válogatóverseny, majd február végén a bulgáriai Dan Kolov-emlékverseny. Az még nagyobb viadal, mint a nizzai, sok ázsiai versenyző is szokott indulni. Bízom abban, hogy ott is hasonlóan jó eredményt tudok elérni. És persze abban, hogy idén végre elkerülnek a sérülések.

Ifj. Veréb Istvántól azt is megtudtuk, hogy bár december eleje – Gulyás István távozása – óta hivatalosan még nem nevezték ki a szabadfogásúak új szövetségi kapitányát, a felkészülés rendben megkezdődött. Január 3-a óta folyamatosan edzőtáboroznak Bánkuti Zsolt vezetésével.

A HVSE Eb-ezüst- és kétszeres Eb-bronzérmese, a nehézsúlyú Ligeti Dániel viszont nem indult a Francia Nagydíjon.

– A szakosztályból hárman, Dani, az öccse, Ligeti Richárd és a még serdülőkorú Gellén Milán önköltségen edzőtáborozik a szabadfogás dagesztáni, mahacskalai fellegvárában – árulta el Veréb István, a zöld-fehérek birkózószakosztályának vezetője. – Utóbbiak már hazaértek, Dani még ezen a héten is ott készül. Ha pénzbe is kerül, ez a legjobb megoldás, hogy minőségi edzőpartnerek ellen birkózhasson.