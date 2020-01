Vereség a visszavágón – A Körmendnek nem maradt esélye a továbbjutásra

Az első félidőben megszerzett előnyét a mérkőzés végéig meg tudta tartani a Ventspils, így a visszavágót is megnyerte az Egis Körmend ellen a FIBA Európa-kupa második csoportkörében.

Lettország egyik legrégebbi kikötővárosában, Ventspils­ben lépett pályára az Egis Körmend kosárcsapata a FIBA Európa-kupa-sorozatban. A piros-feketéknek ez már a negyedik meccsük volt a második csoportkörben. A Vents­pils Körmenden jól teljesített, nagyszerű végjátékkal – nem érezve az idegen pályát – húszpontos vereséget akasztott Ferenczék nyakába decemberben.

Egy-egy falsközeli dobással kezdődött a találkozó mindkét oldalon, de a harmadik akció már hozott pontokat, mégpedig Edwards jóvoltából a Körmendnek. Magabiztos volt a házigazda, agresszíven védekezett, sorban jöttek a körmendi büntetők. De a pontok nem igazán, mert nem célzott túl jól a Rába-parti alakulat. Vállalkozó kedvében volt viszont a vendéglátó, és jól is tüzelt. Berzins és Vitols hárompontosával és Washpun zsákolásával meg is tudott ugrani a házigazda (11-6). De még friss volt a Körmend, hamar megfordította a találkozót az etap közepére (11-22). Aztán megint jött egy jó sorozat és két tripla a hazaiaktól, meglépett a Ventspils (22-13).

Tizenegy pontra nőtt a különbség a felek között az első kisszünetre (30-19). A második negyedben is folytatta a menetelést a lett együttes, a Körmendben kevés volt az erő, és továbbra sem volt túl ponterős. Főleg a kihagyott büntetőkért volt kár a piros-feketéknél.

Az etap hajrájában sem engedett ki a házigazda, nagyon lazán szórta a triplákat, Berzins és Luther is élt a kínálkozó lehetőséggel. A piros-feketék kapaszkodtak, de jobb volt és vezetett a Vents­pils (53-42).

Turner kihagyta, Luther viszont bedobta a második félidő első hárompontosát.

Zakis is eredményes tudott lenni Taylor mellett, és továbbra is kevés hibával dobott távolról a hazai alakulat. A Körmend nem mondhatta el magáról ugyanezt, ráadásul szerencséje sem volt sok esetben. Bár ezt a negyedet hozta a vendégcsapat, a lettek tartották az első negyedben megszerzett előnyüket harminc perc után is. A piros-feketéknél a negyedik negyed elején is kifelé pattant minden dobás, a lettek labdáit viszont mágnesként szívta magába a gyűrű. Kezdett elúszni a Körmend győzelmi reménye, mert jól bírták a végjátékot a lettek.

Igaz, volt is miből gazdálkodniuk, tíz embert forgatott folyamatosan a lett edző. Edwards próbált vezér lenni, ő volt a legeredményesebb körmendi húsz pontjával. De hiába gyürkőztek neki újra és újra a feladatnak a vasiak, a Ventspils nem adta át az első negyedben megalapozott győzelmét, így a FIBA-sorozat második csoportkörében a visszavágón is felülkerekedett a Körmenden.

Ezzel már egy győzelme mellett harmadik vereségét gyűjtötte be Matthias Zollner csapata a nemzetközi sorozatban, és a hátralévő két mérkőzése eredményétől függetlenül már nincs esélye a negyeddöntőbe jutásra.