Vereség az utolsó meccsen, negyedik a Savaria Kupán a magyar válogatott

Magyarország válogatottja két győzelemmel és két vereséggel a negyedik helyen zárta a 38. Savaria Kupa női röplabdatornát. Mind az öt résztvevő csapat jövő péntektől már az Európa-bajnokságon szerepel.

Magyarország-Szlovénia 0:3 (-23, -18, -19). – Szombathely, 400 néző, női röplabda-mérkőzés, vezette: Horváth M., Szabó P. (Prukner, Őri).

Magyarország: Dékány 3, Pekárik 6, NÉMETH A. 20, Szakmáry 11, Bodovics 3, Tálas 1. Csere: Molcsányi (liberó), Tóth F. (liberó), Török 1, Liliom, Bleicher, Sándor 4, Gyimes 2. Szövetségi kapitány: Jan De Brandt.

Szlovénia: Grudina 6, MORI 2, Scuka 8, PLANINSEC 9, ERZEN 15, Vovk 3. Csere: Janezic, Mikl (liberók), Pintar, Pitokar 3, Zdovc, Mlakar, Najdic. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini.

A Savaria Kupa zárómérkőzésén a két győzelemmel és egy vereséggel álló magyarok az egy győzelmet és két vereséget számláló szlovénekkel találkoztak. Jan De Brandt szövetségi kapitány ismét változtatott kezdő hatosán, a szombathelyi Bodovics Hanna is pályára került. Mindkét csapat nagy elánnal vetette magát a küzdelembe, nagyszerű csapatjátékot, szép labdameneteket láthatott az Arena Savaria publikuma. Nagyon meg kellett dolgoznia a mieinknek a támadásoknál, mert igen magasak voltak a 186 centis feladóval rendelkező szlovénok sáncai, és rengeteg labdát összeszedtek mezőnyben is. Végig kiegyenlített volt a játék; először a mieinknél volt az előny, 13-13-nál egyenlítettek először a szlovének, és még sokszor egál volt az állás, utoljára 23-23-nál. De a játszmagyőzelemhez szükséges két pontot a vendégek szerezték meg két hazai hibából (23-25).

Talán ez is rányomta a bélyegét a második szettbeli kezdésre, lépéshátrányba, sőt kisebb hullámvölgybe is kerültek a nyitásfogadásokban halványabban teljesítő magyarok, 4-9-nél Jan De Brandt kikérte első idejét. Két pontra sikerült is felzárkózni, de a szlovén csapat is nagyon sokat tett azért, hogy az élvezetes labdamenetekből többet fejezzen be jól. Újra kinyílt az olló a két csapat között, a második játékrészt is a rivális nyerte (18-25).

A folytatásban eleinte a cserékkel sem sikerült változtatni a tendencián. A jó passzban lévő szlovének rendre lyukat találtak a magyar sáncon, illetve térfélen. Már hat ponttal is vezettek (5-11), de innen még elsősorban Németh Anett pontjaival sikerült egalizálni (12-12). Utána viszont nagyon tudatos játékkal – kihasználva a mieink minden sebezhető pontját – megint elhúztak a szlovének és lezárták a mérkőzést (19-25).

Jan De Brandt: – A mai mérkőzés a nyitásfogadáson ment el. A szlovénok ma nagyon jól szerváltak, emellett remekül mezőnyöztek is, ezzel pedig túl sok ki nem kényszerített hibára kényszerítették a csapatot.

A nap első mérkőzésén: Görögország–Spanyolország 3:0 (21, 19, 19).

A 38. Savaria Kupát a franciák nyerték, a magyar csapat két győzelemmel és két vereséggel a negyedik helyen zárt.

Végeredmény: 1. Franciaország 9 pont (10-4), 2. Görögország 7 (9-7), 3. Szlovénia 6 (7-6), 4. Magyarország 5 (6-8), 5. Spanyolország 3 (3-10).

Mind az öt csapat számára a Savaria Kupa az egyik utolsó felkészülési állomás volt az augusztus 23-án kezdődő, török-lengyel-magyar-szlovák rendezésű Európa-bajnokság előtt. A jövő pénteken kezdődő csoportmeccseken az A csoportos francia és görög válogatott Ankarában, a szlovének a B csoportban Łódźban, a spanyolok a D-ben Pozsonyban lépnek pályára. A magyarok pedig természetesen Budapesten – a C csoportban a Papp László Sportarénában sorrendben Észtország, Románia, Azerbajdzsán, Horvátország és Hollandia lesz az ellenfelük.