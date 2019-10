Vereségek az utolsó percekben – Pályán az Illés-Haladás együttesei

Az I. osztályú utánpótlás labdarúgó-bajnokságok legutóbbi fordulóiban nem termett babér az Illés Akadémia-Haladás együttesei számára. Mind az öt csapatuk pont nélkül maradt.

U14

Puskás Akadémia–Illés Aka­dé­mia-Haladás 5-3 (3-3). – Felcsút, vezette: Obuch.

Illés-Haladás: Molnár-­Végh – Stefanich, Bonchis (Horváth B.), Baranyai (Takács-Földes), BALIKÓ, KATONA, VARGA Á. (Sinka), Fischl, László (Laczó), Horváth A. (Karvalics), Csörnyei. Edző: Tóth Zsolt.

A mérkőzés elején egy nagy hiba után a hazai csapat szerzett vezetést. Ezt követően a látványos, kreatív támadójátékot bemutató vendégek fordítottak, három gólt is szereztek. A Puskás Akadémia azonban nem adta fel, és még a szünet előtt kiegyenlítette kétgólos hátrányát. A második félidő nagy szombathelyi rohamokkal kezdődött, azonban míg a vendégek kihagyták lehetőségeiket, addig a hazaiak egy kontrából és egy büntetőből betaláltak. A kreatív, látványos, bátor futballt játszó Illés-Haladás nem érdemelt vereséget. Gólszerzők: Katona 2, Varga Á.

A bajnokság állása: 1. Kisvárda 21 pont, 2. Puskás Akadémia 19, 3. Honvéd 15, … 8. Illés-Haladás 9.

8. forduló, szombat, 10.00: Kisvárda–Illés-Haladás.

U15

Puskás Akadémia–Illés-­Haladás 2-1 (0-1). – Felcsút, vezette: Schweighardt.

Illés-Haladás: OLASZ – NAGY R., Szvoboda, Bolla, SÁGI, Mozsár, Frák (Varga D.), Kovács B. (Mohos), Papp Cs., Szabó L. (Ligeti), Udvardi. Edző: Horváth András.

Az első félidőben a szombathelyiek előtt több nagy lehetőség is adódott, a gólon kívül többször is betalálhattak volna. Szünet után a felcsúti kiállítás a hazaiakat dobta fel, akik az egyenlítés után a ráadásban a győzelmet is megszerezték. Az Illés-Haladás méltó ellenfele volt a Puskás Akadémiának, balszerencsés vereséget szenvedett. Gólszerző: Sági. Kiállítva: Gazdag (64., Puskás Akadémia).

A bajnokság állása: 1. Honvéd 17, 2. Kisvárda 15, 3. Puskás Akadémia 15, … 14. Illés-Haladás 3.

8. forduló, szombat, 10.00: Kisvárda–Illés-Haladás.

U16

Illés-Haladás–ETO FC Győr 0-1 (0-0). – Szombathely, vezette: Büki.

Illés-Haladás: TÓTH B. – Tóth K., Muzsi, Horváth J., Vigh, Tama, Iván, Kovács P. (Domján), Kovács A. (Rózsa), Lórántfy (Borbács), Miszori. Edző: Sátori Barnabás.

Egyenlő erők összecsapásából a szerencsésebb csapat került ki győztesen.

A bajnokság állása: 1. Honvéd 16, 2. Puskás Akadémia 13, 3. FTC 13, … 7. Illés-Haladás 6.

8. forduló, szombat, 10.00: Illés-Haladás–FTC.

U17

Illés-Haladás–ETO FC Győr 1-2 (0-0). – Szombathely, vezette: Balázs.

Illés-Haladás: Simon – Sulyok D., DEZMAITS, Szabó B. (MARKÓ), Baranyai (Palkó), KÁLLAI, Horváth R. (Heiter), Tarján, Bunevácz, SULYOK M., Antal (Sipos). Edző: Németh Richárd.

Az első félidőben több lehetőségük is adódott a hazaiaknak, ám ezeket elhibázták. Szünet után megszerezték a vezetést, ám nem sikerült a második gólt rárúgniuk – ezért nagy árat fizettek. A hajrában a szombathelyiek két figyelmetlenségét kihasználva a győriek megfordították a találkozót. A vasiak többet tettek a győzelemért, a vendégeknek a két gólon kívül nem akadt kaput eltaláló lövésük.

G.: Markó. Kiállítva: Ignácz (68., Győr).

A bajnokság állása: 1. Honvéd 17, 2. MTK 16, 3. FTC 14, … 7. Illés-Haladás 4.

8. forduló, szombat, 11.00: Illés-Haladás–FTC.

U19

Illés-Haladás–Honvéd-­Magyar Futball Akadémia 0-3 (0-0). – Szombathely, vezette: Rózsa.

Illés-Haladás: Schüld – Bokor, Debreceni, Woth, Doktorics, Illés (Csomós), Volter (Molnár T.), Balogh F. (Vajda), Szekér, Schuszter (Kállai), Tóth M. Edző: Oross Márton.

Az első félidő kiegyenlített játéka után a fordulást követően felülkerekedett a Honvéd.

A bajnokság állása: 1. Győr 20, 2. FTC 15, 3. Vasas Kubala Akadémia 14, … 6. Illés-Haladás 10.

2. forduló, péntek, 14.00: Illés-Haladás–Honvéd-Magyar Futball Akadémia.